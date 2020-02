Taylor Swift avanza el vídeo de ‘The Man’, dirigido por ella misma

Mientras ‘Lover‘ sigue vendiéndose bien sobre todo en Estados Unidos, Taylor Swift prepara el lanzamiento de un nuevo videoclip extraído del mismo tras el estreno de ‘Miss Americana‘, su documental para Netflix, y del tema político ‘Only the Young’.

El tema escogido por Swift esta vez es ‘The Man’, uno de los destacados desde el principio por su sonido Haim y sobre todo por su letra, en la que Swift denuncia el machismo que ha sufrido en la industria, defendiendo que si fuera un hombre, sería considerado “el hombre”. Lo cual engloba que sería visto como “un líder valiente, un tipo alfa, una persona que se lo curra”… y no como alguien del que dudar. En un momento del tema incluso se pregunta: “¿cómo se siente cuando todo el mundo te cree?”

El machismo es uno de los temas tratados en ‘Miss Americana’ y ‘The Man’ puede dar mucho juego de cara a su videoclip, que sale mañana jueves a las 7 en la costa este de Estados Unidos (la 13.00 en España y una hora antes en Canarias). Lo ha dirigido la propia Taylor Swift y en un avance se la ve observando desde la ventana de un rascacielos con traje de ejecutivo… y un nuevo peinado.

Oh man…music video tomorrow at 7 A.M. EST! And I’m going to be chatting/answering your questions/mansplaining the video on YouTube starting an hour before at 6 A.M. EST pic.twitter.com/OJmaYDbsOo

— Taylor Swift (@taylorswift13) February 26, 2020