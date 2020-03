HAIM anuncian su tercer disco, ‘Women in Music Pt. III’

HAIM han revelado hoy al fin los detalles de su tercer disco, que se llamará ‘Women in Music Pt. III’ y verá la luz el mes que viene, en concreto el día 24 de abril. Será el primer largo de las hermanas desde el lanzamiento, en 2017, del notable ‘Something to Tell You‘.

El pre-order del disco ya está disponible y este descubre que los tres singles publicados por las hermanas a lo largo de 2019, estos son, ‘Summer Girl‘, ‘Now I’m in It‘ y ‘Hallelujah‘, formarán parte de él. De hecho cerrarán el álbum (a la manera de Caroline Polachek y Ariana Grande), que contará con 16 pistas en total. La próxima de ellas en salir es la 2, se titula ‘The Steps’ y sale mañana. El disco está producido por Danielle Haim, Rostam Batmanglij y Ariel Rechtshaid.

‘Women in Music Pt. III’ ha de confirmar el buenísimo estado de gracia de las hermanas Haim tras la sorpresa de sus tres últimas canciones publicadas, fácilmente tres de las mejores de su carrera. Las tres pasaron por nuestra sección “La Canción Del Día” y, en concreto, ‘Now I’m In It’ fue seleccionada por este medio como una de las mejores canciones de 2019.