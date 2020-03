J Balvin saca esta noche ‘Colores’, su nuevo disco

En medio de la crisis sanitaria, algunos artistas están posponiendo el lanzamiento de sus nuevos discos, pues la situación actual ha complicado o directamente imposibilitado la llevada a cabo de los planes de promoción originales. Sin embargo, J Balvin sigue adelante con el lanzamiento de su nuevo disco, ‘Colores’, que sale esta noche.

‘Colores’ (como lo nuevo de The Weeknd) saldrá a la luz con todo el mundo ya confinado en sus casas, de cara a la que va a ser la primera semana dura de verdad para la industria musical en cuanto a la salida de discos, pues las tiendas están cerradas y las descargas ya no son lo que eran. Esto no será un gran problema para José Álvaro Osorio Balvín, uno de los reyes absolutos del streaming actual, como tampoco lo está siendo para su colega Bad Bunny, pero eso ya lo sabíamos. J Balvin es un artista ultra-masivo que no depende de las pocas ventas de discos físicos para subsistir al margen de los conciertos, que tampoco se pueden realizar, pero al margen de la situación horrenda que nos ha tocado vivir actualmente, ‘Colores’ ya era uno de los discos más esperados de 2020 después del éxito de ‘Vibras‘ y de ‘OASIS‘. Y quizá sirva para poner un poco de “color” a estos días de aislamiento.

El nuevo álbum del artista colombiano llega impulsado por el éxito de ‘Blanco’ y ‘Morado’, que además de producir streamings multimillonarios, han sido sendos grandes éxitos en España, al haber alcanzado el top 7 y el top 3 de la lista de éxitos, respectivamente. ‘Rojo’ acaba de debutar en el top 4 y se mantiene en el número 4 de las 50 canciones más escuchadas de Spotify en España, con ‘Morado’ cerca (6) y ‘Blanco’ no muy lejos (30). ‘Amarillo’ es el siguiente single y presenta un toque africanista representado también en su videoclip, que será estrenado a la vez. No puede resultar más apetecible en cualquier caso esta explosión de color y ritmo a día de hoy. Una pena que para tener esa portada -obra de Takashi Murakami- en físico, sí habrá que esperar.