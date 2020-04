Las mejores canciones de Kate Bush: del 20 al 11

En 2018, con motivo del 60 cumpleaños de Kate Bush, JENESAISPOP preparaba una recopilación de las mejores canciones de la artista, pero las circunstancias de la vida demoraban su compleción sine die. Dos años más tarde, la pandemia global que ha sumido a todo el mundo en el confinamiento parece -desgraciadamente- una buena ocasión para publicarla al fin. Bush, probablemente la artista femenina más importante que ha producido el pop británico, y una de las artistas más importantes de la historia del pop en general, cumple 62 años el próximo mes de julio, pero nosotros hemos acotado la selección a exactamente 50 temas pertenecientes a todas las etapas de su carrera. Todos ellos ofrecen una visión panorámica de la obra de esta artista que ha hecho historia como mujer productora e influido a cientos de músicos posteriores gracias a su cruce de clasicismo y valiente experimentación, y que además ha firmado algunas de las historias narrativamente más creativas e inauditas jamás escuchadas en la música pop.



20 Wow 1978

Cuando la crítica y el público dicen que tal o cual artista suena a Kate Bush, se refiere inequívocamente a interpretaciones teatrales y “over-the-top” como la que la británica realizó en ‘Wow’, uno de los singles de ‘Lionheart’. Esta grandilocuente composición, que incluye una mandolina en el estribillo, realzando su elemento pasional, fue un intento de Bush por componer una canción de Pink Floyd, y lo cierto es que es uno de los momentos álgidos de su segundo disco. Bush la dedicó a “las artes” y a la “magia” de la interpretación, aunque al parecer a la BBC no le gustó nada que, en el vídeo, Bush se diera golpecitos en el culo mientras cantaba la frase “él está demasiado ocupado dándole a la vaselina”. Esta bobada propició que el vídeo fuera censurado por la cadena británica.



19 Hello Earth 1985

‘Hello Earth’ pudo haber sido una balada como ‘Under the Ivy’, pero Bush la convirtió en algo mucho más místico y trascendente. A la cantante le costó terminarla, pues no conseguía escribir la parte que correspondería al estribillo, hablando de dos “agujeros” que no sabía como rellenar. Entonces tuvo la idea de incluir los coros de ‘Zinzkaro’, una canción tradicional de Georgia que había oído en ‘Nosferatu’, la película de 1979 de Werner Herzog. Interpretados en la canción por los Richard Hickox Singers -no, no es un sample-, los coros son absolutamente escalofriantes, y presentes en una canción tan afectada y dramática como ‘Hello Earth’, redondean una de las composiciones más bellas jamás escritas por Bush.



18 All We Ever Look For 1978

Con la llegada del Fairlight CMI, Kate Bush empezó a experimentar con sonidos nuevos extraídos del mundo real y a incorporarlos a su música. Fue su juguete favorito durante años. Un resultado fueron los cristales quebrados de ‘Babooshka’ y otro, los de efecto más evocador, los incluidos en ‘All We Ever Look For’, la pista 4 de ‘Never For Ever’ que además de contar con una melodía magnífica, lo que incluye el silbido angelical que va apareciendo esporádicamente -pero no aleatoriamente- a lo largo de la canción, incorpora también un clavicordio o lo que suena como un clavicordio que proporciona al tema un componente medieval. No cuesta imaginarse a Bush tocando esta canción en la corte de Enrique III, y a este disfrutando de su interpretación como un niño pequeño. La canción habla sobre la importancia de reconocer que los momentos difíciles de la vida no duran para siempre, aunque su mejor momento ocurre al final, cuando Bush se pone a abrir las ventanas de su casa, descubriendo entre otras cosas el sonido de unos pajaritos. Uno de los momentos más visuales que ha grabado en su carrera.



17 Under the Ivy 1985

Prueba de la calidad insuperable de ‘Hounds of Love’ es que incluso las canciones que no formaron parte de la edición original del disco son estupendas. La cantante escribió ‘Under the Ivy’ rápidamente para colocarla en la cara b de ‘Running Up that Hill’ y, casualidades de la vida, le salió una balada sobrecogedora. La canción, a piano y voz, habla de una pareja que se reúne a escondidas “bajo la hiedra, bajo las hojas, lejos de la fiesta” para reencontrarse, a su vez, con la inocencia perdida. La imagen de la “rosa blanca” evocada por Bush en la letra es tan pura como sumamente inglesa, y una de las más bonitas de toda su discografía. Bush cantó ‘Under the Ivy’ en directo en la tele británica, en el programa The Tube. Nota: No está disponible en Spotify, así que en la playlist es sustituida por ‘Moments of Pleasure’, otra emotiva balada del disco de Kate Bush de 1993, ‘The Red Shoes’.



16 Blow Away (for Bill) 1980

Dedicada a Bill Duffield, director de iluminación de ‘Tour of Life’, fallecido en abril de 1979 durante la gira cuando, revisando el escenario la noche anterior antes del siguiente concierto, cayó a través de un panel abierto 5 metros hacia el suelo, muriendo en el hospital una semana después; ‘Blow Away’ es una de esas canciones de Kate Bush capaces de dejarte ojiplático a cada segundo. Antes de ‘Never for Ever’ Bush había sido capaz de escribir canciones preciosas, algunas de ellas realmente emocionantes, pero ‘Blow Away’ puede ser el primer gran ejemplo de canción de Bush en la que la británica compone una canción cercana a lo celestial. Y no lo digo por la temática de esta canción en la que Bill se reúne con algunos músicos muertos, como Minnie Riperton o Buddy Holly, sino por los autocaros del estribillo, las melodías agudas… el dramatismo de las cuerdas o ese grito de Bush al final, totalmente sobrecogedor.



15 Watching You Without Me 1978

Tras el bombardeo de fantasmas y espíritus de ‘Waking the Witch’, la protagonista de ‘The Ninth Wave’ sigue aturdida, pero algo más calmada pues empieza el amanecer. En la canción, Bush expresa este mensaje sampleando el graznido de unas gaviotas, pero también utilizando una forma musical más serena, minimalista e hipnótica, me atrevería a decir con un puntito new age, sin que eso sea algo malo en este caso. En ‘Watching You Without Me’, una voz habla a la protagonista aunque esta no puede ni verla ni a duras penas escucharla, provocando una sensación de confusión pero sin el terror del tema anterior. Un tema menor -aunque muchos discreparán- en un disco en cualquier caso perfecto.



14 And Dream of Sheep 1985

En ‘Hounds of Love’, Bush es probablemente la mejor intérprete que ha sido nunca, mientras sus baladas siguen siendo igual de emocionantes. ‘And Dream of Sheep’ es un ejemplo emblemático de esto. El primer capítulo de ‘The Ninth Wave’ podría haber sido una balada en alguno de sus primeros discos, pero su tempo ralentizado como por culpa de la bruma nos mete de lleno en la historia de este personaje que, no se sabe cómo, se encuentra absolutamente solo en medio del mar. En esta acongojante balada, nuestro personaje intenta mantenerse despierta para no ahogarse, anhelando escuchar “voces amigables” de la radio o el sonido de unos “motores”. Cualquier cosa menos atender a la cruda realidad. El tema samplea voces radiofónicas e incluso a la madre de Bush diciendo “ven aquí conmigo, ahora”, consiguiendo un efecto tan reconfortante como devastador por tratarse de una ilusión.

En 2014, Bush regrabó ‘And Dream of Sheep’ para su espectáculo de directo ‘Before the Dawn’. La cantante se sumergió en un tanque lleno de agua con un chaleco salvavidas y grabó su voz metida en el tanque para dar más realismo a su interpretación. ¿El resultado? Una bonita version actualizada… y una ligera hipotermia.



13

Never Be Mine

1989