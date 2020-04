Sam Smith promete diversión en ‘I’m Ready’, nuevo single “olímpico” con Demi Lovato

Previsto inicialmente para el próximo día 1 de mayo, el futuro es incierto para el tercer disco de estudio de Sam Smith. Tal y como anunció días atrás, su lanzamiento sigue pospuesto sin nueva fecha por el momento –tal y como ha ocurrido con otro de los lanzamientos más importantes del año en el pop, ‘Chromatica’ de Lady Gaga–. Y, lo que es más chocante aún, sin título definido, puesto que Smith descartaba ‘To Die For’ al no considerarlo apropiado dada la enorme cantidad de fallecimientos que padece la humanidad estas semanas a causa de la pandemia.

Sin embargo, eso no evita que lance un nuevo single del mismo tras los temas lanzados el pasado año, el monster-hit ‘Dancing With a Stranger‘, el también exitoso ‘How Do You Sleep?‘ y la más moderada repercusión de la balada que da(ba) nombre al álbum. Se trata de ‘I’m Ready’, un dueto con la recuperada Demi Lovato que se publica en la medianoche de este jueves 16 de abril. Sam ha asegurado en Twitter que “esta vez va del todo sobre diversión”, reafirmándose en que su nuevo disco sería sobre todo para bailar.

De confirmarse los datos que se recogen sobre el tema en Apple Music, en la producción y composición del tema estarían implicados ILYA y Savan Kotecha, socios de estudio de Max Martin que además de en numerosos temas de Ariana Grande se encargaron el año pasado del single debut en solitario de Normani –que colaboraba con Smith en el gran hit de este álbum– y, también, la citada ‘How Do You Sleep?’. El tema viene envuelto en una parafernalia olímpica retro –un poco sui generis, porque no sabemos qué disciplina deportiva se desarrolla con tacones– bastante simpática, incluso a pesar de que los Juegos de Tokyo 2020 hayan sido pospuestos al añpo que viene.