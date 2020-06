Melanie C: «Yo soy la «Spice deportiva», pero a la vez soy muchas otras cosas»

Melanie C editará este año nuevo disco, el cual, como puede comprobarse por los tres singles extraídos del mismo hasta la fecha, será eminentemente bailable y electropop. La integrante de Spice Girls cuya carrera musical en solitario más ha prosperado sigue sin revelar título ni fecha de edición del sucesor de ‘Version of Me’, disco editado en 2016, pero nos atiende amablemente por teléfono para hablarnos sobre la nueva dirección artística que ha decidido tomar, su trabajo con Shura o Little Boots o por supuesto sobre su paso por Spice Girls, con las que el año realizaba una gira exitosísima en Reino Unido e Irlanda que duraba casi tan poco como la propia trayectoria de la banda.

¿Qué has querido demostrar con este disco?

El año pasado salí de gira con Spice Girls y esto me hizo reflexionar sobre quién soy como artista y como persona. La temática del álbum es la aceptación de una misma. Quiero que la gente lo escuche y se sienta identificada y empoderada por las letras de una manera positiva. Obviamente cada canción del disco en particular cuenta una historia diferente, pero lo que he buscado en general en él ha sido inspirar a la gente.

Acabas de publicar el single ‘Blame It on Me’. ¿Qué significa para ti?

No me gusta el conflicto, pero a veces en la vida te das cuenta de que a alguien no le importas, o que esa persona te ha decepcionado, y escribir canciones es una buena manera de expresar esos sentimientos. ‘Blame it On Me’ es una canción divertida y bailable, y la remezcla que han hecho de ella PBH & Jack me encanta. Con esta canción he querido sacarme algo del pecho sin olvidar de pasármelo bien al mismo tiempo.

No hemos podido escuchar el disco. ¿Está terminado? Entiendo que el título ya está escogido…

Estamos trabajando para que salga de cara a los próximos meses. Hemos podido terminar el disco remotamente, ya que todas la tomas vocales -que requerían mi presencia física en el estudio- estaban hechas. Habrá más singles antes de que salga, y sí tenemos un título pero he decidido no desvelarlo por el momento.

¿Cuántas pistas tendrá?

¿Que cuántas canciones habrá? ¡No te puedo dar tanta información! Qué puedo decirte… ¡El disco tendrá la cantidad normal de canciones! (ríe). Es complicado pero el disco saldrá en varios formatos, sacaremos una edición de lujo…

Entiendo que el disco saldrá en vinilo y casete.

¡Ahhh…! No te puedo decir exactamente lo que vamos a hacer, pero estamos trabajando en cosas divertidas para mis fans. Quiero producir buenos objetos de recuerdo para ellos que puedan coleccionar.



Has trabajado con Shura, Little Boots y Rae Morris en el álbum. ¿Cómo las descubres?

He trabajado con estas artistas a raíz de que he cambiado de equipo porque necesitaba cosas nuevas. Mi nuevo A&R me descubrió a las artistas que mencionas. ÉL es maravilloso porque no solo sabe con qué artistas encajaré por estilo, sino también por personalidad. Trabajar con ellas ha sido un proceso muy creativo y nuevo para mí, ya que yo siempre he solido trabajar con cantautores, ¡y además eran todo mujeres! Honestamente, yo no me dejo llevar por el género, pero me ha gustado mucho que haya habido una energía tan femenina en el estudio.

«Shura es una artista muy diligente y con mucho talento, y a Little Boots le encantan sus juguetitos, y es muy respetada aquí»

¿Cómo ha sido trabajar con Shura?

¡Ha sido una pasada! Ella es una chica muy diligente. Me encanta su trabajo, tiene muchísimo talento, pero su música es muy diferente a la que hemos hecho juntas. Sin embargo, cuando eres una buena compositora, puedes aplicar tus habilidades a cualquier estilo de música. (Shura) y yo charlamos mucho en el estudio y eso nos ayudó a dar con buenas ideas para las letras. Me gusta trabajar con artistas jóvenes porque sus influencias son diferentes a las mías, lo cual se nota en el modo en que abordan las melodías, por ejemplo. Trabajar con ellos da pie a un ambiente ideal para crear algo realmente único.

¿Os habéis inspirado en cosas de tu trabajo previo en solitario o en Spice Girls o habéis querido empezar de cero?

Quería empezar totalmente de cero. Por supuesto no puedes borrar el pasado, toda la música que he sacado ha sido un reflejo de mi vida en ese momento y ha influido en todo lo demás. La vida es una evolución, ninguno permanecemos siempre en un mismo lugar, vamos cambiando con el tiempo. Y en muchos casos, para escribir me inspiro en sentimientos que me evocan situaciones que han ocurrido en el pasado.

Cuéntame cómo ha sido trabajar con Little Boots.

Ella es increíble. Las dos venimos de lugares próximos de Reino Unido. No sé cómo es en España, pero en Reino Unido cuando dos personas han nacido en lugares parecidos terminan teniendo cosas en común. Por eso, Little Boots y yo nos caímos bien enseguida. Ella es una compositora muy interesante, su música es muy electrónica y a ella le encantan todos sus juguetitos (ríe). Aquí es muy respetada.

Supongo que ellas son las artistas más conocidas que han participado en tu disco.

Son las más conocidas porque son artistas que sacan discos por su cuenta. Rae Morris también es maravillosa. Trabajamos juntas en ‘High Heels’. Ahora que lo pienso, ¡todas somos del Norte de Inglaterra! En este lugar del país, que es muy industrial, existe una cercanía entre la gente muy arraigada, la gente es muy amable la una con la otra…

También has estado en el estudio con Nadia Rose.

Nadia es una artista de grime de Croydon, es rapera. La descubrí al ver una entrevista de ella en la tele y me quedé totalmente intrigada por ella. Poco después, un día que estaba pinchando alguien me vino a saludar y era Nadia Rose. Pensé: ¡qué raro! Trabajar juntas pareció cosa del destino. De hecho, mi canción con ella es un dueto y es muy diferente a lo que las dos hemos solido hacer.

¿En qué sentido es diferente?

Yo soy una artista de pop y mi disco es predominantemente electrónico, tiene influencias del pop y la música dance, pero el tema con Nadia es diferente y los fans de ella y los míos se sentirán sorprendidos.

¿Qué te ha inspirado de los discos de Mark Ronson y Robyn?

Ha sido un sentimiento general que la música de ambos me evoca. No diría que, por estilo, mi disco suena a Mark Ronson o a Robyn, pero los dos tienen una forma muy bonita de hacer música bailable que a la vez hable de cosas tristes. Una letra de Robyn puede hacerte llorar y bailar al mismo tiempo. Esa forma de componer me ha inspirado.

«Yo soy la «Spice deportiva», pero a la vez soy muchas otras cosas»

‘Who I Am’ habla de aceptarse a uno mismo. Has dicho que has conseguido reconciliarte con la idea de que eres la «Spice deportiva», en concreto al reconocer que este no es un personaje en el que te «has convertido», sino que tú ya misma eres.

Esta reflexión es también producto de mi última gira con Spice Girls. Entonces llevaba muchos años sin ser una Spice, desde que actuamos en los Juegos Olímpicos en 2012… ¡Eso es mucho tiempo! Yo temía no poder hacerlo y decepcionar al público, pero este miedo se esfumó nada más me subí al escenario. Yo soy la «Spice deportiva», pero a la vez soy muchas otras cosas porque las personas estamos hechas de muchas identidades diferentes: tenemos la identidad que nos damos a nosotros, las que nos da la gente, y a la vez somos padres, amigos, colegas de profesión… y deberíamos poder aceptar todos estos aspectos de nuestra personalidad.



Debe haber sido difícil asimilar que dentro de las Spice eres no solo un ser humano, sino también un personaje que conoce todo el mundo, un personaje que a la vez está hecho a tu medida.

Cuando Spice Girls triunfaron yo era muy joven y estaba en una época de mi vida en que estaba intentando averiguar quién soy en el mundo. De repente te encuentras con toda esa presión de los medios que es muy difícil encajar a esa edad. Te preguntas «¿dónde acaba la «Spice deportiva» y empiezo yo, o viceversa? Por suerte, a medida que te haces mayor y vives más experiencias eres más capaz de separar la parte profesional de tu vida personal y al revés.

Cuando hicisteis la gira de Spice Girls en Reino Unido, me sorprendió que no se anunciaran más fechas ni allí ni en otros lugares. Fue un éxito rotundo, pero duró muy poco. ¿No os hubiera gustado hacer más conciertos?

No puedo hablar por ellas, pero a mí me encantaría hacer más conciertos con Spice Girls. Nosotras estamos hablando constantemente sobre la posibilidad de hacer más conciertos y visitar otros países, pero en este caso simplemente no se dio la oportunidad de programar más fechas, porque las tres somos madres y tenemos nuestras propias carreras y nuestras propias vidas por separado. Y en este caso ha sido para bien, fíjate, porque si hubiéramos anunciado más fechas para este año, todas tendrían que haberse pospuesto. Por eso, ahora mismo cualquier idea de reunión está en el aire. De momento este año sale mi disco y con suerte el que viene podremos presentarlo de gira. 2019 fue un año maravilloso con Spice Girls y ojalá podamos hacer más shows en el futuro.

«No creo que grabar nueva música de Spice Girls sea la mejor idea, nuestro legado ya es increíble y queremos que viva para siempre»

Entiendo que soléis hablar entre vosotras sobre nuevos proyectos. Salir de gira ya lo habéis hecho, pero no os interesa grabar nueva música, parece…

Personalmente no creo que grabar nueva música de Spice Girls sea la mejor idea. Nuestro catálogo es increíble y lo que buscamos en la gira del año pasado fue darnos un baño de nostalgia y celebrar todo lo que hicimos en los años 90. Las cosas cambian y nadie sabe lo que deparará el futuro, pero en este momento no me parecería correcto que Spice Girls publicaran nueva música. Tenemos un legado increíble del que nos sentimos muy orgullosas y queremos que este legado viva para siempre. Ahora mismo existen muchas oportunidades para que el mensaje de positivismo e inclusión de Spice Girls prospere, ya que seguimos defendiendo a ultranza nuestro mensaje de «girl power», recibimos un enorme apoyo de la comunidad LGTBQ+, y ahora estamos aprendiendo sobre el movimiento Black Lives Matter. Nuestra compañera Mel B es de etnia mixta y hemos aprendido mucho con ella.

Mirando atrás, ¿qué lección has aprendido de formar parte de Spice Girls que apliques a la actualidad?

He aprendido a respetar las diferencias, y a entender que puedes trabajar con alguien a pesar de que no compartir las mismas ideas. La gracia de Spice Girls es lo diferentes que somos las unas de las otras. Esto ha supuesto que a veces trabajar juntas haya sido difícil porque nuestra manera de abordar ciertas cosas también ha sido diferente, pero las cinco amamos la banda por igual.

¿Cuál es tu canción favorita de Spice Girls que no es ‘Wannabe’?

Las chicas tenemos baladas preciosas, y en la gira ha sido muy emocionante cantar ‘2 Become 1’ o ‘Goodbye’.

Y haciendo retrospectiva de tu carrera en solitario, ¿cuál consideras tu disco más infravalorado?

‘The Sea’.