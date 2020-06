Bill Callahan anuncia disco de canciones que «parecen singles»

Bill Callahan, una de las figuras más importantes del folk actual, anuncia nuevo disco menos de un año después desde el lanzamiento del último, ‘Shepherd in a Sheepskin Vest‘, el cual llegó seis años después del anterior. ‘Gold Record‘, que debe su prontitud al hecho que Callahan lo compuso mayormente durante la gira de presentación de su último trabajo, y lo grabó poco después, sale el 4 de septiembre.

En una de sus notas de prensa típicamente peculiares, Drag City habla de ‘Gold Record’ como si fuera un álbum de Rihanna y explica que este podría llamarse «Gold Records» porque cada una de sus pistas, un total de 10, parece un single. Explica que todas ellas «funcionan por separado a la manera de los singles», por lo que el oyente puede formar una «relación» con el disco «profunda» al escucharlo «desde la primera canción a la última». Y añade: «¿Y qué pasa cuando tienes un disco lleno de singles, y por qué no decirlo, de hits? ¡Un «disco de oro», amigo!»

Aprovechando que al parecer le ha salido un disco de «hits», Bill Callahan presentará una canción del mismo cada semana a partir del próximo lunes. Estos temas hablarán, entre otras cosas, y citando al sello, «del curro, de la parienta, de la tele, o de los vecinos». De la vida misma, ni más ni menos.

‘Gold Record’:

01 Pigeons

02 Another Song

03 35

04 Protest Song

05 The Mackenzies

06 Let’s Move to the Country

07 Breakfast

08 Cowboy

09 Ry Cooder

10 As I Wander