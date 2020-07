Almodóvar termina el rodaje de ‘La voz humana’ con Tilda Swinton y habla de su próxima película, ‘Madres paralelas’

Pedro Almodóvar ha terminado en Madrid el rodaje de ‘La voz humana’, su primer cortometraje en habla inglesa. Protagonizado por la actriz escocesa Tilda Swinton, el corto está basado en la obra de teatro homónima de Jean Cocteau. Ha sido el productor Agustín Almodóvar, hermano del director, quien ha anunciado en sus redes la conclusión del rodaje, agradeciendo al coronavirus no haber impedido su realización: «Terminamos felizmente el rodaje de ‘La voz humana’. Pedro y Tilda, de la mano, nos han regalado una experiencia maravillosa a todo el equipo. Mr Covid wasn’t here. Thank you for not passing by». El productor ha compartido una curiosa foto de ambos agarrados de la mano.

Como ya anunció el pasado mes de febrero, previamente a la pandemia, ‘La voz humana’ será la antesala de un proyecto mayor del director manchego, un nuevo largometraje basado en ‘Manual para mujeres de la limpieza’ de Lucia Berlin. Finalmente, este llevará el título de ‘Madres paralelas’ y no estará protagonizado por la misma Tilda Swinton, sino de nuevo por Penélope Cruz, habitual en las películas del cineasta, incluida la más reciente, la premiada (y nominada a un Oscar a Mejor película extranjera) ‘Dolor y gloria‘.

Como informaba La Vanguardia hace unas semanas, ‘Madres paralelas’ iba a ser la primera película en habla inglesa de Almodóvar, pero debido a la pandemia, finalmente esto no será así. La elección de Penélope Cruz como protagonista, así como las restricciones de movimiento provocadas por el virus, ya dan a entender que la cinta, que contará la vida de dos mujeres que dan a luz el mismo día en el mismo hospital, y en concreto el primer año de vida de sus bebés recién nacidos, será rodada en español. Poco más se sabe de esta película más que su trama «incluirá conflicto y hechos dramáticos, sin descartar ciertas dosis de comedia», lo cual, hablando de Almodóvar, no es decir nada nuevo.