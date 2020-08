Cardi B vuelve este viernes de la mano de Megan Thee Stallion con ‘WAP’

Cardi B ha sido una de las protagonistas (no tan) involuntarias de la cuarentena gracias a su vídeo histérico sobre el coronavirus, que un productor transformaba después en un remix que se hacía viral en redes y también en las plataformas de streaming donde podía escucharse.

Una vez pasada la cuarentena, la autora de ‘Invasion of Privacy‘ anuncia su regreso oficial, muy esperado pues, al margen de algún single suelto en el que ha aparecido recientemente, como el remix de ‘La Bebe‘ o ‘Rodeo‘ de Lil Nas X (antes había colaborado con Ed Sheeran en ‘South of the Border’), no edita single propio desde que lanzara ‘Press‘ hace más de un año. Aunque, en este caso, tampoco será en solitario, sino otra colaboración como la que juntó a la rapera con Bruno Mars en la exitosa ‘Please Me‘.

¿La nueva compañera de aventuras de Cardi B? Ni más ni menos que otra de las raperas más fulgentes del momento, Megan Thee Stallion. Ambas aparecerán juntas en una ‘WAP’ que podrá escucharse a partir de este viernes y que también podrá adquirirse en formato vinilo, casete y CD, lo cual sus fans agradecerán lo más seguro, pues la portada del single es para enmarcarla, no sabemos si para bien o para mal. Podríamos estar ante una nueva canción interpretada por dos mujeres raperas que haga historia en el Billboard, después de los números 1 alcanzados recientmente en dicha lista por Doja Cat y Nicki Minaj con el remix de ‘Say So’ y por la propia Megan y Beyoncé con el remix de ‘Savage’.

‘WAP’ será presumiblemente el primer single del nuevo disco de Cardi B, cuyo lanzamiento se espera para este año. El pasado mes de abril, la artista afirmaba en Instagram que estaba «trabajando en la hermana de ‘Invasion of Privacy’ para poder darla luz» este año, y antes, en marzo, estrenó un tema nuevo en una discoteca de Atlanta llamado ‘Respect’. Un mes antes, la rapera compartía algún detalle sobre este nuevo trabajo: «ya tengo mis canciones calmadas, pero me faltan algunos hits para la discoteca». Tiene pinta que ‘WAP’ será uno de esos hits que estaba buscando.

Por su parte, Megan Thee Stallion está teniendo un año agridulce: lo ha petado con ‘Savage’, su disco ‘Suga‘ está en la calle cuando parecía que no iba a salir nunca, pero a su vez, la rapera de Texas acaba de ser noticia después de haber sido víctima de varios disparos, por los que ha tenido que someterse a una cirugía de la que se encuentra recuperando.