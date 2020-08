Miley Cyrus vuelve, ahora «en serio», y adelanta ‘Midnight Sky’

Miley Cyrus ha anunciado en sus redes la llegada de un nuevo single llamado ‘Midnight Sky’ cuyo sonido ha avanzado a través de varios «teasers». La cantante no ha confirmado fecha de publicación del single, pero es improbable que vaya a salir más tarde de este viernes, dado que ha empezado a adelantarlo esta misma semana.

El tema, de aparente influencias disco, y de hecho el fragmento que puede escucharse recuerda al último Tame Impala, llega cuando va a cumplirse un año desde el lanzamiento del último single de Miley, el baladón ‘Slide Away‘, lanzado tras su divorcio de Liam Hemsworth. Que entonces viera la luz este corte ajeno al supuesto nuevo disco de Miley que iba a salir en 2019 levantaba las sospechas sobre la continuidad de este proyecto que a todas luces ha sido aparcado a lo largo del último año por alguna misteriosa razón. La artista iba a publicar tres EPs de 6 canciones cada uno a lo largo del año pasado que conformarían su séptimo álbum de estudio, pero hasta ahora solo ha visto la luz uno de ellos, ‘SHE IS COMING‘, mientras el resto, ‘SHE IS HERE’ y ‘SHE IS EVERYTHING’, siguen guardados en un cajón. El álbum completo recibiría el clásico título de ‘SHE IS MILEY CYRUS’, cual disco de country de los años 50.

La posible razón por la que ‘SHE IS MILEY CYRUS’ ha sido dejado en «stand-by» durante el último año es el mediocre desempeño comercial de ‘Mother’s Daughter‘, el single principal del EP ‘SHE IS COMING’, y de ‘Slide Away’ en la lista de éxitos estadounidense, si bien ambos sí han funcionado dignamente en streaming. En redes, la artista ha seguido usando el hashtag #SHEISCOMING y e indicado que «vuelve pero esta vez en serio», por lo que parece que el proyecto sigue en pie, aunque seguramente con un listado de temas distinto al que indica la Wikipedia anglosajona. Este podría incluir de hecho la colaboración inédita de Miley con Dua Lipa, pues la primera acaba de colgar una foto de ella junto a la autora de ‘Future Nostalgia‘ y el productor Andrew Watt en el estudio.