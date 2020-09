Kylie nos traerá «magia» esta semana

Kylie ha confirmado que el segundo single de su nuevo álbum llamado ‘DISCO’ saldrá esta misma semana, en concreto el jueves 24 de septiembre, adivinamos que avanzado el día y cerca del viernes, día de novedades discográficas. El disco «disco» llamado ‘DISCO’ de Minogue continúa programado para el 6 de noviembre.

La canción nueva recibe el nombre de ‘Magic’ y ya conocemos también a través de las redes de Kylie su portada. La expectación es máxima pues ha sido habitual en el siglo XXI que el segundo single de Kylie sea mejor o más comercial que el primero: de ‘WOW’ a ‘Stop Me From Falling’ (aunque no pasara nada con lo de Gente de Zona, el potencial estaba ahí), pasando por la sobresaliente ‘Get Outta My Way’, su mejor canción de los últimos tiempos.

‘DISCO’ ha sido presentado por un single llamado ‘Say Something’ que ha gustado mucho entre nuestros lectores pero solo ha sido puesto 82 en Reino Unido, contenido por su bajo streaming. En las listas de ventas británicas en sí y también en las de radio le ha ido bastante mejor dada su recurrente promoción mediante Radio 2, directos y remixes, tan apañados como estos con los que os dejamos, el «Syn Cole Remix» y la presentación en Jimmy Fallon.