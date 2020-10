C. Tangana se hace un esguince, pilla el coronavirus y… anuncia nuevo single

C. Tangana ha anunciado que su nuevo single se llama ‘Demasiadas mujeres’ y sale este jueves 8 de octubre. ‘Demasiadas mujeres’, título más C. Tangana imposible, es presumiblemente el primer avance de ‘El madrileño’, un nuevo disco en el que Antón ofrecerá su propia visión de la música tradicional que le ha inspirado en los últimos tiempos, tanto española como latina.

En redes, el autor de ‘Mala mujer’ ha compartido la aparente portada (o un fragmento de ella) de ‘Demasiadas mujeres’, muy almodovariana, y también ha publicado una playlist de Spotify con canciones que han inspirado este nuevo single, y en el que caben temas tanto de Joselito como de Kanye West, tanto de Antonio Molina como de Crystal Castles, además de su propio single ‘Nunca estoy’ y el gran tema con el que estos días hemos descubierto a Rigoberta Bandini, ‘In Spain We Call it Soledad‘. Por cierto, hoy Rigoberta protagoniza nuestra «canción del día» con otra de sus composiciones destacadas.

Volviendo a C. Tangana, el autor de ‘Yelo‘ ha sido noticia estos días por sus diversos problemas de salud: en primer lugar, el artista ha sufrido una fisura y esguince en un pie después de practicar deporte (incluso compartía un vídeo-diario de su experiencia hospitalaria a través de sus stories, aquí una foto de su pobre pie para valientes), y además acaba de contraer el coronavirus, como ha informado a través de la misma red social, «por si no era suficiente con la pata chula». Pucho se enfrenta a un «mes y medio» de recuperación de su esguince, y ahora también al covid, al tiempo que se encuentra en el proceso de «terminar el proyecto de (su) vida». ¿No hay mal que por bien no venga?