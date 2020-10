Escucha lo nuevo de Cabaret Voltaire, Joe Crepúsculo, Bicep, HAERTS, Anderson. Paak…

Esta semana han llegado a las plataformas de streaming nuevos adelantos de los discos que van a salir próximamente de Roosevelt, AC/DC, Kevin Morby, The War on Drugs (álbum en directo), Mourn, The Antlers, HAERTS con Ed Droste, Bleached, Wild Pink, Bicep, Helena Deland, Smerz, Meghan Trainor, quien como Dolly se ha adelantado a la Navidad; o el de una cuca banda sueca llamada I Love Your Lifestyle que gustará a los amantes del indie-pop de toda la vida. S. Carey presenta la reedición de su debut con una versión de Tom Waits. *en elaboración

Por otro lado, CocoRosie han editado un single suelto instando a la salida de Trump de la Casa Blanca junto ANOHNI, Big Freedia, Brooke Candy y Cakes da Killa, llamado muy gráficamente ‘End of the Freak Show’. Atentos también al nuevo single de la banda gallega NÉBOA, entre Radiohead, Vainica Doble, Nadadora y la música tradicional gallega; y al del dúo argentino Borneo, que presenta la agradable ‘Limoneros’ y cuenta a España entre el país que más escucha su música.

Entre los discos destacados que se publican el viernes, los nuevos lanzamientos de Future Islands, Yo La Tengo, el querido compositor de ambient Laraaji, Sade (un nuevo boxset), Linkin Park (reedición de su exitoso ‘Hybrid Theory’ por su 20 aniversario), la arpista Mary Lattimore (que este año ha aparecido en el último trabajo de Julianna Barwick), METZ, Touche Amore o Machinedrum, entre otros.