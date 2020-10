Dua Lipa logra hacer un éxito de ‘Levitating’ y graba ya otro vídeo

A la tercera ha ido la vencida y después de que ‘Levitating’ funcionara mínimamente sin ser single -era una de sus 10 canciones más escuchadas antes de esto-, y presentara un remix de The Blessed Madonna con Madonna y Missy Elliott que solo ha funcionado de manera muy puntual, Dua Lipa ha conseguido que la canción sea un pequeño éxito de popularidad creciente.

Ha sido gracias al remix con DaBaby, como no podía ser de otro modo: el cantante venía de arrasar en ‘Rockstar’ junto a Roddy Ricch. La versión de ambos de ‘Levitating’ ha sido acogida con bastante entusiasmo en Reino Unido y todavía no ha tocado techo. Mientras el remix con Madonna y Missy quedaba en el puesto 39 de las listas británicas, resistiendo en el top 100 hasta 5 semanas, lo cual para los estándares de la última época de Madonna, no está nada mal; la nueva con DaBaby entraba al puesto 30, después subía al puesto 22, y en las midweeks es ya puesto 14, con el paso decidido hacia el top 10. Se suman los puntos con todas las versiones, y siguiendo las normas británicas, en este caso la única persona acreditada es Dua, pero es la versión de DaBaby la que está consiguiendo más puntos, sobre todo desde que Spotify la ha añadido a Today’s Top Hits.

Ese añadido a la playlist más seguida del mundo -27 millones de personas- ha provocado que el tema suba también en las listas estadounidenses y globales. De momento sube del 73 al 54 en Estados Unidos, pero es top 20 en radios, por lo que podría continuar ascendiendo.

En lugar de disfrutar de ello, Dua Lipa ya piensa en lo siguiente y ha sido vista estos días rodando un vídeo. Suponemos que no será el tercero para ‘Levitating’ para un cuarto remix, sino que el rumor apunta en 3 direcciones. En el foro de Popjustice creen que podría tratarse de su inminente dúo con Miley Cyrus, de ‘Love Is Religion’ de su disco de remixes o una colaboración con Angèle.