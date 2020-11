Britney Spears publicará el single ‘Swimming in the Stars’

Britney Spears sigue retirada de la música debido a los problemas legales que la enfrentan a su padre relacionados con la tutela que este ejerce sobre ella desde hace más de una década. La preocupación por el estado de salud de Britney es tal que, este año, el movimiento #FreeBritney ha crecido hasta el punto de haber traspasado las redes para llegar hasta medios generalistas, y la artista se ha visto obligada recientemente a publicar un vídeo de Instagram en el que confirma que está bien y que se encuentra en el «momento más feliz de su vida».

En cuanto a la carrera profesional de Britney, manda estos días la llegada de noticias de lo más random: este año ‘Glory’ ha sido reeditado en las plataformas de streaming con su portada original fotografiada por David LaChapelle (la sesión y el videoclip original de ‘Make Me…’, también dirigido por LaChapelle, eran descartados misteriosamente), y después el bonus track ‘Mood Ring’, exclusivo de Japón y muy querido entre sus seguidores, era añadido a su secuencia. Todo esto cuando ya han pasado cuatro años desde el lanzamiento del último álbum de la artista.

La última novedad de Britney es un single llamado ‘Swimming in the Stars’ cuya cubierta también pertenece a la era de ‘Glory’, y que saldrá exclusivamente en vinilo en la tienda de Urban Outfitters. El vinilo ya está disponible en la web de la tienda pero no será despachado hasta el 15 de enero. Por otro lado, se desconoce cuándo llegará el tema a las plataformas o si lo hará en absoluto.

A pesar del título galáctico de ‘Swimming in the Stars’ que lo relaciona con otros temas de Britney como ‘Alien’ o ‘Man on the Moon’, en foros como Popjustice o ATRL se apunta que este nuevo single presenta un sonido más EDM y cercano a la música de Zedd o de ‘Britney Jean‘. ¿No pegaba más un rollito ‘Trip to Your Heart‘?