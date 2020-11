Escucha lo nuevo de Foo Fighters, Rico Nasty, María José Llergo, Run the Jewels…

Este viernes llegan a nuestras vidas los nuevos discos de Paloma Faith, la revelación BENEE (foto interior), Rauw Alejandro, AC/DC, Alba Molina, McFly (sí, los mismos), Dani Fernández o DEVA. También es el día en que se publican los nuevos trabajos de Sophie Ellis-Bextor, William Basinski, Marika Hackman (un disco de covers), Lambchop, Yungblud, Jesu, Meg Myers, Molchat Doma, The Cribs, Mark Pritchard, Brian Eno o 2 Chainz.

En cuanto a singles, ya puedes escuchar el nuevo de Billie Eilish, ‘Therefore I Am’, que comentamos en portada, y a partir del viernes encontrarás en nuestra playlist de novedades actualizada los nuevos sencillos de Lil Nas X, Foo Fighters, Anne-Marie, The Antlers, David Guetta, Haim, Rico Nasty, Pale Waves, Run the Jewels (para la banda sonora de ‘Cyberpunk 2077’), Alfie Templeman, Dream Wife, joan, Tones and I, Why Don’t We… y una versión de ‘Smalltown Boy’ de Bronski Beat por Ricky Merino y Conchita Wurst.

Desde esta semana ya podían escucharse los nuevos temas de María José Llergo (foto exterior), dani con La Casa Azul (hoy nuestra «Canción Del Día»), Jirafa Rey o Hens con Belén Aguilera. Atentos a mañana viernes porque actualizaremos la playlist con el resto de novedades.