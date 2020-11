Jeremih, ingresado de gravedad en la UCI con coronavirus

Jeremih lucha por su vida, combatiendo el coronavirus, según ha informado durante este fin de semana TMZ. La última actualización que ofrece este portal es que estaba conectado a un respirador en una UCI de Chicago, que su pronóstico era “lúgubre” y que su condición había “empeorado”.

En cambio, 50 Cent, uno de los raperos que había pedido que se rezara por él porque “esta mierda de la covid-19 va en serio”, ha indicado este domingo por la noche en Instagram que su estado “ha mejorado un poquito”. Se desconoce cuándo Jeremih contrajo el virus o cuánto tiempo ha estado ingresado. Chance the Rapper ha estado entre quienes ha mandado un mensaje de ánimo, amparándose en su fe: “por favor seguid rezando por mi amigo Jeremih, es como un hermano para mí. Creo en el poder sanador de Jesús así que por favor si podéis, por favor, por favor, rezad por él”.

A sus 33 años, Jeremih es autor de cuatro discos de estudio, el primero de los cuales logró situar en el top 10 estadounidense. Popular sobre todo a principios de la década pasada, despuntó con hits de R&B como ‘Oui’ o por colaboraciones con 50 Cent (‘Down on Me’) y con YG, una ‘Don’t Tell Me’ que en 2014 se inspiraba en el hit 90’s ‘Rhythm Is a Dancer’.