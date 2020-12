Gwen Stefani publicará nuevo single el lunes

Gwen Stefani ha anunciado que el próximo lunes 7 de diciembre publicará un nuevo single llamado ‘Let Me Reintroduce Myself’. Un título intrigante que sugiere una vuelta a los orígenes. De hecho, los primeros rumores disponibles en redes apuntan a que el single presentará sonidos del ska, el reggae y el rock, de la misma manera que las dos Gwens que aparecen en la portada del single evocan la etapa de la artista en No Doubt y también su primer disco en solitario.

Entre los artistas que estarían involucrados en lo nuevo de Gwen -no necesariamente en este single- se encuentran dos compositores semi-desconocidos: Ross Golan ha trabajado con Selena Gomez, Charlie Puth, Lauv o Meghan Trainor, y Luke Niccoli está presente en el trabajo de gente como Yves Tumor, Miya Folick, mxmtoon o Joji.

Gwen, que estaba confirmada en el festival Cruïlla de Barcelona, lamentablemente pospuesto por las razones que todos conocemos, ha sido noticia este año por aparecer en el disco de remixes de Dua Lipa, en una nueva versión de ‘Physical’ producida por Mark Ronson, la cual ha recibido reacciones encontradas. También este año ha lanzado el single ‘Happy Anywhere’ junto a Blake Shelton, su marido. Su último álbum de estudio, el navideño ‘You Make it Feel Like Christmas’, salió en 2017, y su último trabajo de material inédito, ‘This is What the Truth Feels Like‘, vio la luz el año anterior.