‘Plans’ es un viaje hacia el mundo colorido, delirante y vintage de Kate NV

Kate NV es una de las artistas que nos habéis mencionado en los comentarios de la web debido a su ausencia en nuestras listas de lo mejor del año (discos y canciones). ¿Mejor tarde que nunca? ‘Room for the Moon’ es a partir de hoy lunes el «Disco de la Semana» en nuestras páginas.

Detrás del nombre artístico de Kate NV se esconde la cantante, compositora y productora rusa Ekaterina Shilonosova, conocida por ser integrante de la banda de post-punk rusa Glintshake y últimamente por haber publicado una serie de interesantes álbumes de art-pop inspirados en el pop japonés de los 70 y 80. El nombre de Kate NV les será familiar a cualquiera que, este año, se haya acercado a ‘Concrete and Glass‘, el disco que Nicolas Godin de Air publicaba el pasado mes de enero, pues la artista aparecía en una de sus mejores pistas, la preciosa ‘Back to Your Heart’. El propio Godin nos recomendaba una canción de la artista en la entrevista que mantuvimos con él por esas fechas, ‘Kata‘, incluida en su álbum de 2016 ‘Binasu’.

‘Room for the Moon’ es el tercer trabajo discográfico de Kate NV y puede ser el más accesible de todos, como el single ‘Plans’ demuestra a pesar de acercarse a los 6 minutos de duración. Con un sonido a medio camino entre los Japan de ‘The Art of Parties’ y la Kate Bush más ida de la olla, ‘Plans’ engancha a pesar de estar interpretado íntegramente en ruso y de presentar una fachada de lo más vintage: ¿seguro que esas guitarras, baterías, sintetizadores y ese saxofón no han salido directamente de los 80?

Un delirio de art-pop el de ‘Plans’ que se muestra inconforme con el mundo actual, pues su letra presenta reflexiones como: «en algún lugar del mundo existen planes donde todo está claro, ¿quién nos puede decir cómo era el mundo antes de que se convirtiera en esto?» o «todo lo que sabíamos tan bien ya no nos interesa, y las mejores intenciones constantemente dan pie a cosas inapropiadas». Quitando hierro al asunto, el vídeo de ‘Plans’ es mucho menos serio y opta por divertir desde lo extravagante y absurdo, acercándose a la estética «anuncio japonés de los 80».