Cómo hacerte con el libro de JENESAISPOP antes de Reyes

El 100% de vuestras dudas remitidas a [email protected] es «¿cuándo llegará mi pedido?», por lo que procedemos a informar de los plazos de envío de manera oficial. La mayoría de entregas desde el lanzamiento del libro ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI’ se completaron en un plazo de 24/48 horas en el caso de Madrid y 48/72 horas en el resto de la Península y Baleares. Es cierto que en los últimos días, debido al aluvión de pedidos y al gran número de festivos y días sin reparto, los procesos se han ralentizado, por lo que desde JENESAISPOP hemos decidido convertir todos los envíos a la península y Baleares en «express» o «premium» a nuestro coste durante esta semana, solo hasta el lunes 4 de enero a las 9.00 de la mañana para intentar que todos los pedidos lleguen antes de Reyes.

JENESAISPOP no puede responsabilizarse de errores en los envíos de Correos, pero en principio el tiempo de entrega de los pedidos «express» y «premium» es de 24 horas o 48, dependiendo de la hora en que sean realizados. Los pedidos realizados en los últimos días ya han sido enviados como «express» o «premium» y estamos comprobando que muchos se están efectuando durante el día de hoy. En este momento el 99,5% de vuestros pedidos están enviados, y el 73,9% están entregados. A lo largo de las próximas horas y días iremos actualizando este porcentaje, que subirá considerablemente con las entregas de hoy lunes y mañana martes. Además, os informamos de que un número limitado de copias del libro ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI’ ha sido distribuido en La Integral de Madrid en apoyo al pequeño comercio en el centro de la ciudad, como parte de la campaña contra la gentrificación en la zona, y a Bajo el Volcán, nuestra tienda de vinilos favorita de la capital. Otro número muy limitado de copias del libro va ahora camino de La Botiga de Barcelona, donde estará disponible en algún momento de este martes 29 de diciembre: os avisaremos de la hora a través del Stories de nuestro Instagram.

A continuación, procedemos a enumerar las incidencias más comunes de las últimas semanas que han afectado aproximadamente al 2% de los envíos, en pos de evitarlos y de la claridad informativa:

-dirección incompleta por parte del comprador

-el comprador no facilitó su teléfono durante el proceso de compra para que el cartero le localice en caso de estar ausente

-el nombre del comprador no figura en su buzón

-un paquete para Granada no fue entregado en Correos, pues por un error informático figuraba ya como «entregado». El usuario ya ha recibido otro ejemplar del libro a través de un segundo envío urgente.

-un usuario de Madrid ha recibido por error un libro de maculatura. La redacción ya le ha enviado una nueva copia también por vía preferente.

-algún tipo de error humano en la oficina local de Correos fuera de nuestro alcance.

-los compradores de Canarias debéis facilitarnos vuestro DNI vía mail o pinchando en «instrucciones para el vendedor» debido al control de aduana.

Finalmente, queremos agradecer vuestro apoyo por encima de cualquier previsión a nuestra tienda online, garantizando la supervivencia del site -pese a la crisis publicitaria y en el sector de la industria musical- durante algunos meses más.