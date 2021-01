Kanye West y Kim Kardashian buscan su divorcio de manera «inminente»

Kanye West y Kim Kardashian, una de las parejas más mediáticas de Hollywood, dan por terminado su matrimonio según fuentes de PageSix.

El músico y la empresaria, que comparten cuatro hijos, buscan su divorcio de manera «inminente» y cada uno por sus propias razones: él ya «no soporta» a la familia Kardashian y su «vida de estrellas de reality show», mientras ella está estudiando para convertirse en abogada debido a su compromiso con el proyecto de reforma penitenciaria en el que lleva años enfrascada, y las «locuras» de su marido, que el año pasado entró en la carrera presidencial sin jamás haber votado, le distraen de su proyecto social. En un tuit publicado el mes de julio, Kanye escribió que lleva intentando divorciarse de Kim desde noviembre de 2018.

Por supuesto, Kim Kardashian ha formado parte de la obra de Kanye West prácticamente desde que se conocieron: la canción más popular de Kanye dedicada a su esposa es ‘Bound 2’, en cuyo icónico videoclip aparecían ambos acaramelados subidos a una moto. Por otro lado, la letra de ‘Lost in the World’, la canción que cierra ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’, está extraída de un poema que Kanye escribió a Kim un mes antes de su lanzamiento por su 30 cumpleaños. Más recientemente, Kanye, Kim, sus hijos y Kris Jenner aparecían en el extraño vídeo de ‘Closed on Sunday’.