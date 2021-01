Lana del Rey da algunos detalles, pero no todos, de ‘Chemtrails Over the Country Club’

Como se viene comentando durante los últimos días en nuestro foro de Lana del Rey, hoy era el día elegido por la cantante para dar a conocer más detalles sobre su nuevo álbum, que recibe el nombre de ‘Chemtrails Over the Country Club’. Esto que veis aquí es la portada y también se ha compartido la contraportada dejando ver los títulos de las canciones nuevas.

Entre ellas está ‘Let Me Love You Like a Woman‘, el single que salía el pasado mes de octubre quedando en el puesto 87 en las listas británicas, también un tema del que se había compartido un teaser titulado ‘Tulsa Jesus Freak’, y el corte titular del largo, que se espera que se publique hoy. Pitchfork cree que ‘For Free’ puede ser una versión de Joni Mitchell que ya se había compartido. Se rumorea que el disco se publicará a principios de marzo, pero Lana del Rey, muy dada a los retrasos, no se ha pillado los dedos por ahí y desconocemos cuál será la fecha de lanzamiento.

Como recoge el NME con un pantallazo, Lana del Rey ha explicado en un comentario de Instagram que la gente que aparece en la portada son sus mejores amigas, como Valerie de México, Alex, Dakota Rain o Tatiana. En previsión de polémicas como las que ha tenido en el pasado, ha dicho que también hay gente «de color» en estas fotos, porque durante «los 11 años que lleva trabajando siempre ha sido inclusiva, sus mejores amigos son raperos y sus novios han sido raperos». Así queda el tracklist de ‘Chemtrails Over the Country Club’:

01 White Dress

02 Chemtrails Over the Country Club

03 Tulsa Jesus Freak

04 Let Me Love You Like a Woman

05 Wild at Heart

06 Dark But Just a Game

07 Not All Who Wander Are Lost

08 Yosemite

09 Breaking Up Slowly

10 Dance Till We Die

11 For Free