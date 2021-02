Ariana Grande, a saco con ‘positions’, anuncia edición deluxe para este mes

Ariana Grande ha triunfado con ‘positions’ pese a la pérdida de cierto fuelle desde los dos discos inmediatamente anteriores, ‘sweetener‘ y ‘thank u, next‘. Conociendo a la cantante, lo mismo podría sacar un disco totalmente nuevo en 6 meses o, como mínimo, un tema completamente inédito para una era futura. Pero no.

Tras llegar al millón de discos con este lanzamiento, la cantante va a reforzar ‘positions’ empeñada en hacer de él un álbum tan exitoso como los anteriores. Es por eso que esta noche ha tuiteado lo que era un rumor entre sus foros. En los mismos se decía que Ari había programado la edición deluxe de ‘positions’ en torno al 14 de febrero, Día de los Enamorados, y ahora la cantante confirma que tal cosa sale este mes.

Como se puede apreciar en la imagen compartida, la nueva edición de 'positions' incluirá el conocido remix de '34 +35′ con Doja Cat y Megan Thee Stallion, junto a otras 3 canciones de nombre breve que suponemos inéditas y una misteriosa pista 15. El nombre de este último corte es más largo, por lo que se desconoce si podría ser un remix de un tema ya conocido, un featuring o simplemente un tema de nombre más largo.