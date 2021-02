Cardi B mueve ficha al fin y publica este viernes ‘Up’

Esperábamos el segundo disco de Cardi B, bajo su propio anuncio, para algún momento de la primavera pasada, tan sólo un año después del excelente ‘Invasion of Privacy’. Pero entre la pandemia, su turbia relación “ahora me divorcio, ahora no” con Offset, y sus proyectos cinematográficos y televisivos, no hubo lugar.

Al fin Cardi B mueve ficha y este viernes 5 de febrero es el día de lanzamiento de su nuevo single ‘Up’, como se ha encargado de compartir a través de las redes sociales. Se presume que ‘Up’ será el segundo sencillo del segundo disco de la rapera, tras el pelotazo dado el año pasado por ‘WAP’. En todo caso, en un momento dado de 2020, ella tuvo claro cuáles serían sus plazos, al decidir no presentar ‘WAP’ a los Grammy 2021, sino a los Grammy 2022, donde concursará con algún tipo de mezcla ligeramente diferente, o directo. Una estrategia habitual en la industria.

En aquella canción junto a Megan Thee Stallion que durante tantas semanas fue número 1 de Estados Unidos y también a nivel mundial, Cardi B sembraba la simiente de una nueva era. Atrás dejaba unas colaboraciones con Bruno Mars que hacían pensar que su siguiente largo podía seguir tales pasos. Por lo demás, existe poca información sobre lo que contendrá el sucesor de ‘Invasion of Privacy’. ¿Acaso cabe esperar más guiños latinos tras el éxito de la salsera ‘I Like It’? ¿Tiene que ver este lanzamiento con que este domingo sea la Super Bowl de The Weeknd?