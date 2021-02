Peach Tree Rascals: más color, más verano y menos etiquetas

Peach Tree Rascals son uno de esos grupos de nuestros tiempos que no se casan con ningún tipo de sonido: cuentan con varios raperos entre sus filas, pero como Dominic Fike o en España Cupido, es la versatilidad lo único que realmente les caracteriza.

El proyecto del productor Dominic “Dom” Pizano, los raperos Isaac Pech, Tarrek Andel-Khaliq y Joseph Barros, y el director creativo Jorge Olazaba nació cuando todos ellos se conocieron en secundaria y comenzaron a grabar música juntos. Según su biografía oficial, «dado que la mayoría de los integrantes son estadounidenses de segunda generación (hijos de inmigrantes palestinos, filipinos y mexicanos), rápidamente se dieron cuenta de una conexión profunda y natural entre ellos y se convirtieron en una unidad única y armoniosa». Foto: Cian Moore.

Se han apuntado un éxito absolutamente mastodóntico, una canción veraniega y fresquita llamada ‘Mariposa’ que suma 160 millones de streaming solo en Spotify tras viralizarse a través de TikTok, y ahora se lanzan a la publicación de un nuevo EP que saldrá esta primavera bajo el nombre de ‘Camp Nowhere’.

‘Mariposa’ cuenta con una maravillosa producción que nos hace pensar tanto en el neo-soul de principios de siglo como en el más reciente bedroom-pop, si bien otras de sus canciones van por otros derroteros. ‘Mango’ tiene lo mismo de reggae que de ritmo girl-group, y ‘Fumari’ huye de ser la típica canción-ukelele al añadir un ritmo funky, arreglos de viento y un rap acelerado.

El nuevo single que hemos conocido esta semana en la playlist de novedades «Ready for the Weekend» y adelanta su próximo EP recibe el nombre de ‘OOZ’ y es otra composición a medio camino entre la acústica veraniega y los beats de moda hoy. Lo mismo la podrían haber firmado unos Empire of the Sun que Machine Gun Kelly. El EP ha sido realizado durante el confinamiento, como ha explicado Tarrek: “’Camp Nowhere’ nace de la idea de que mucha gente ha estado usando el aislamiento de la cuarentena y el estado actual del mundo para profundizar en sí mismos y descubrir qué es importante para ellos”.





