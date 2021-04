DMX, hospitalizado tras sufrir una sobredosis, en estado grave

El rapero DMX ha sido hospitalizado esta noche tras sufrir una sobredosis por drogas que le ha provocado un ataque de corazón. Fuentes de TMZ apuntan que su estado es grave y que el artista se encuentra en «estado vegetativo», aunque otras indican que aún se le detecta «algo de actividad cerebral». Aún así, su prognosis no es buena y «los doctores avisan de que puede que no lo supere». El artista se encuentra ingresado en un centro hospitalario de White Plains, Nueva York, en la unidad de cuidados intensivos.

No es la primera vez que Earl Simmons es noticia por un motivo parecido: en 2016 fue hallado sin sentido en un párking y después resucitado, tras sufrir una primera sobredosis según algunas fuentes, y sus problemas de adicción son conocidos. En 2019, después de pasar un año en prisión por evasión fiscal, el rapero ingresó por su propio pie en un centro de rehabilitación por miedo a sufrir una recaída.

- Publicidad -

Uno de los raperos más exitosos de los años 90 y también de principios de los 2000, época en la que vendió millones y millones de copias de sus cinco primeros discos -todos y cada uno de ellos debutaron en el número 1 del Billboard, un récord de la época- DMX ha vuelto recientemente a la actualidad musical tras aparecer en el programa Verzuz con Snoop Dogg y, según Stereogum, se encuentra preparando un nuevo álbum con colaboraciones de Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, el mencionado Snoop Dogg o Usher.

En cuanto a singles, DMX es conocido por éxitos como ‘X’ Gon Give it To Ya’, con más de 416 millones de reproducciones en Spotify pese a ser un single editado en el año 2003, ‘Party Up (Up in Here)’ o ‘Where the Hood At’, y sonadas han sido también sus diversas apariciones en el cine, en largometrajes como ‘Romeo debe morir’, ‘Cradle 2 the Grave’ o ‘Belly’.

- Publicidad -