Bebe Rexha se luce como vocalista en ‘Sabotage’, pero su emoción es artificial

El mundo no ha mejorado muchísimo, pero Bebe Rexha ha decidido que ya era momento de anunciar la llegada de su segundo disco. ‘Better Mistakes’, que no se titula en respuesta al primero, sale el 7 de mayo e incluye aquel dueto con Doja Cat que ha pasado bastante desapercibido por las listas de éxitos, y también el ultra noventero single ‘Sacrifice’, que suena a Kiesza y con el que directamente no ha pasado nada.

El siguiente as en la manga de Bebe Rexha no tiene nada que ver con ninguno de los otros singles. ‘Sabotage’ es un baladón dramático y épico que suena más bien en la línea de lo que suelen hacer Sia, P!nk, Kelly Clarkson o Leona Lewis, o en la línea de los baladones de Eminem en los que han aparecido vocalistas invitadas como Rihanna (Bebe es co-autora de ‘The Monster’), solo que sin rap. El tema ha contado con la producción de Greg Kurstin, persona especializada en este tipo de composiciones, pues de hecho es productor de ‘Hello’ de Adele. ‘Sabotage’ es menos clásica, pero desde luego está hecha para el lucimiento vocal de Bebe, todo un prodigio pese a lo que nos pueda decir la falta de repercusión de sus últimos singles.

En la crítica de ‘Expectactions’ comentábamos que Bebe no había conseguido dejar de parecer una cantante de sesión, de esas que graban las maquetas primero para que los artistas de primer nivel las escuchen. En ‘Sabotage’ canta sobre su incapacidad para ser feliz por su tendencia a cometer errores, pero sigue habiendo algo que falla. Como estilista vocal, como persona capaz de hacer virguerías con la voz que el 99% de personas no podemos, Bebe es extraordinaria, pero sigue sonando distante en esta grabación, como si no se creyera del todo lo que canta. Pero no es culpa de ella sino de la canción, que no puede ser más genérica. ¿Cómo creerse una emoción que es, en primera instancia, artificial?

1. Break My Heart Myself (feat. Travis Barker)

2. Sabotage

3. Trust Fall

4. Better Mistakes

5. Sacrifice

6. My Dear Love (feat. Ty Dolla $ign & Trevor Daniel)

7. Die For A Man (feat. Lil Uzi Vert)

8. Baby I’m Jealous (feat. Doja Cat)

9. On The Go (feat. Pink Sweat$ & LUNAY)

10. Death Row

11. Empty

12. Amore (feat. Rick Ross)

13. Mama