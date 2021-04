C. Tangana anuncia nuevo single para el martes, con Antonio Carmona

‘El Madrileño‘ sigue siendo el disco más vendido en España una semana más, pero Antón ha decidido que es buen momento de sacar un nuevo single con el que expandir el proyecto. Se trata de una colaboración con Antonio Carmona de Ketama, una de las bandas que han inspirado ‘El Madrileño’ como se ha podido comprobar por su presencia en las diversas playlists que el artista ha elaborado para presentar el álbum.

En Twitter, C. Tangana avanza el videoclip de este corte, en el que se le puede ver sentado en una mesa junto a Carmona y un grupo de personas. En el vídeo que ha publicado en redes suena el inicio de un tema, pudiéndose escuchar palmas, guitarras flamencas y voces vocoderizadas, por lo que no es descabellado pensar que el single volverá a ser una producción de Alizzz.

C. Tangana ha adelantado el single con las siguientes palabras: «Mi único objetivo con este disco es convertir en tendencia que los parys acaben con una guitarra y todo dios cantando. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. El martes tema nuevo con Antonio Carmona, con mi familia y con la suya y un par de jaleos más en el tiny desk. Estoy mas nervioso que con tu me dejaste». Se refiere a los tiempos en que anunciaba ‘Tú me dejaste de querer’ como la «canción más importante de su carrera».

Por sus palabras, se entiende también que C. Tangana será uno de los próximos artistas invitados en la serie de conciertos acústicos Tiny Desk de NPR, por la que últimamente han pasado figuras como Dua Lipa, Alicia Keys, Justin Bieber o Demi Lovato.

El martes tema nuevo con Antonio Carmona, con mi familia y con la suya y un par de jaleos más en el tiny desk. Estoy mas nervioso que con tu me dejaste pic.twitter.com/DdegtWcivl — El madrileño (@c_tangana) April 18, 2021