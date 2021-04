Billie Eilish avanza ‘Happier Than Ever’, ¿uno de sus temas más clásicos?

Billie Eilish vuelve a ser tendencia después de haber compartido en sus redes sociales un avance de lo que parece un nuevo tema que, suponemos, vería la luz entre las novedades de esta semana bajo el nombre de ‘Happier than Ever’.

Eso es al menos lo que podemos leer en dicho artículo, en el que vemos a la cantante con su nuevo look de rubia, con el que batía récords de «me gusta» en Instagram hace unas semanas. ‘Happier than Ever’ sería un nuevo avance del esperado segundo álbum de la cantante tras el absoluto pelotazo dado por su debut, que ganaba el Grammy a Álbum del Año y vendía 5 millones de unidades. Se supone que alguno de los sencillos que hemos ido conociendo de Billie Eilish a lo largo de 2020 estaría en ese nuevo álbum (‘Therefor I Am‘, por ejemplo), pero ningún tracklist se ha confirmado por el momento.

- Publicidad -

Si nos guiamos por el sonido del «teaser», ‘Happier than Ever’ podría ser una de las canciones más clásicas de la artista, en algún lugar cercano a la excelente ‘my future’, la preciosa ‘i love you’ o la simpática ‘wish you were gay’; lejos de la oscuridad de un ‘bad guy’ y de la propia ‘Therefor I Am’. Pero esto es solo un teaser de momento y cualquier cosa podría cambiar cuando escuchemos la versión completa. Seguiremos informando.

Happier Than Ever pic.twitter.com/vaIbjfIvEb — billie eilish (@billieeilish) April 26, 2021

- Publicidad -