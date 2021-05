Marc Seguí, Pol Granch y Rauw Alejandro no son la misma persona en el remix de ‘Tiroteo’

Marc Seguí es uno de esos artistas que nadie sabe muy bien de dónde han salido pero que lo petan de la nada. Fichado por Warner aparentemente desde el principio, el mallorquín cuenta con 1 millón y medio de oyentes en Spotify y las cifras de sus singles en la plataforma se cuentan por varios millones. ‘Si nos vamos’, ‘No queda na’ y ‘A cuestas’ se han sumado con éxito a la moda del lo-fi hip-hop, mientras ‘Gameboi’ y ‘Daiwal’ han apostado más por el bedroom-pop, pero es ‘Tiroteo’ el que ha terminado por arrasar sin tener que ver con ninguno de estos temas en absoluto.

Mucho más retro, ‘Tiroteo’ bebe de los ritmos del synth-pop y la new wave de los 80 para presentar una canción de desamor de las de toda la vida, pero asimilada en el contexto contemporáneo de hoy. Según la nota de prensa, ‘Tiroteo’ «cuenta una historia de desamor, con un toque de humor, en la que los dos chicos se ven envueltos por la misma chica».

- Publicidad -

El estribillo de ‘Tiroteo’ dice «me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte / buscando a ver si encuentro alguna como tú en Tinder» y se pega bastante. ‘Tiroteo’ ha contado además con la colaboración en la parte vocal de Pol Granch, pero es el remix que acaba de ver la luz y en el que participa un famoso reggaetonero el que ha posicionado el tema entre los mayores virales de Spotify a nivel global.

Rauw Alejandro, autor de ‘Afrodisíaco‘ y colega de otra española, Rosalía, co-autora (entre otras cosas) de dos pistas en el mencionado disco, es la estrella invitada en el remix de ‘Tiroteo’ que veía la luz el pasado 1 de abril y que resiste en el número 43 de la tabla de hits virales a nivel global del gigante sueco.

- Publicidad -

El portorriqueño ha venido a aportar más que nada su popular nombre a la grabación y la idea desde luego ha funcionado porque, en lo estrictamente musical, las voces de los tres artistas involucrados no son precisamente las más fáciles de distinguir las unas de las otras. El videoclip de ‘Tiroteo – Remix’, con bien de poses sobreactuadas que no vienen a cuento, parece de hecho de reggaetón más que de otro estilo. La canción, eso sí, lo resiste todo.