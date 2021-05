Leon Bridges revela la portada chic de su nuevo disco, ‘Gold-Diggers Sound’

Leon Bridges ha anunciado que su nuevo disco verá la luz en julio bajo el título de ‘Gold-Diggers Sound’. Gold Diggers es el nombre del estudio en el que Bridges ha grabado el álbum «a lo largo de dos larguísimos años» junto al productor Ricky Reed y al guitarrista Nate Mercerau. «Con enorme alegría, mayor propósito, y a veces con muchas dudas, he trabajado en estas 11 canciones, pero el disco empezó a florecer cuando me sumergí totalmente en el estudio y lo convertí en mi hogar, en mi lugar de escape y en el el centro de mi mundo creativo». El primer single ‘Motorbike’ sale este viernes.

‘Gold-Diggers Sound’ será el tercer álbum de estudio de Leon Bridges, el primero desde que en 2018 lanzara ‘Good Thing‘, que le valiera un Grammy por la preciosa balada ‘Bet Ain’t Worth the Hand’. Desde entonces, Bridges ha aparecido como artista invitado en la estupenda ‘Texas Sun’ de Khruangbin, en ‘Interstellar Love’ de The Avalanches y en ‘July’ de Noah Cyrus, ha colaborado con John Mayer en ‘Inside Friend’ y también ha publicado varios singles sueltos como ‘Sweeter’, ‘All About You’ con Lucky Days o el reciente ‘Like a Ship’ con Keite Young. Se desconoce si estos cortes formarán parte de su nuevo álbum, pues Bridges no ha desvelado todavía su tracklist definitivo.

En los últimos tiempos, ‘Beyond’ -uno de los singles de ‘Good Thing’- se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Bridges, como muestran sus cifras en Spotify, que se cuentan por los cientos de millones, aunque sin superar las de ‘River’. En cualquier caso, Bridges parece cada vez más lejos del sonido ultra-retro que caracterizó su aclamado debut de 2015, ‘Coming Home‘, grabado con equipos vintage para clavar el sonido de los 50 y 60.

