RFTW: St. Vincent, Gaspard Augé (Justice), The Go! Team, Mastodon, Skrillex con Four Tet…

Este viernes 14 de mayo sale el nuevo disco de St. Vincent, muy esperado pues la artista viene de publicar el mejor disco de su carrera. También habrá nuevos trabajos discográficos de The Black Keys (de versiones), Paul Weller, Jorja Smith, Damien Jurado, J. Cole (que está triunfando con el single ‘i n t e r l u d e’), Fatima Al Qadiri, Juliana Hatfield, Sons of Kemet o Ethan Gold.

De momento, avanzamos ya la playlist de novedades «Ready for the Weekend» con las canciones que han salido en los últimos días. Ha sorprendido el lanzamiento de un single conjunto entre Skrillex, Four Tet y la cantante Starrah, además de por supuesto el regreso de Sugababes con un remix que parece anticipar novedades mayores. Es uno de los lanzamientos que hemos destacado en portada junto a las nuevas entregas de The Goon Sax, que avanzan un disco inspirado en Justin Bieber o Kylie Minogue con un single que no suena a ellos; y Sleater-Kinney, que vuelven con un single con menos garra de la habitual.

A espera de lo que depare el viernes, lo que aparentemente incluye un nuevo single de Nicki Minaj llamado ‘Fractions’, ya puedes escuchar en la playlist también los nuevos singles de The Go! Team, Gaspard Augé de Justice, Wolf Alice, Mastodon, TORRES, Erika de Casier, Xenia Rubinos, Margo Price, Elton John con Olly Alexander (la versión de ‘It’s a Sin’ presentada en los BRITs), Liz Phair, Mecánico o Alavedra.



