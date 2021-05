RFTW: Bleachers, Garbage, black midi, Mdou Moctar, Mr. Jukes & Barney Artist…

Adelantamos la playlist de novedades «Ready for the Weekend» con los nuevos singles que han salido en los últimos días. Garbage siguen adelantando su disco con ‘Wolves’, Bleachers anuncia el suyo por fin con ‘Stop Making this Hurt’, MARINA sorprende con el sonido de ‘Ancient Dreams in a Modern Land’, Faye Wesbter estrena la encantadora ‘I Know I’m Funny haha’ y Oneohtrix Point Never y Rosalía presentan una versión actualizada de ‘Nothing’s Special’. Ya puede escucharse también los nuevos singles de Lucy Dacus, black midi, Mr Jukes (Jack Steadman de Bombay Bycicle Club) y Barney Artist, Mdou Moctar, John Grant, Okkervil River u Orquesta. *en elaboración



