Billie Eilish lanza esta tarde el single ‘Lost Cause’, ¿el ‘bad guy’ de esta era?

Billie Eilish estrena hoy miércoles, ajena como siempre a los tiempo de la industria, ‘Lost Cause’, el segundo single oficial de ‘Happier than Ever’, el disco que publica el 30 de julio y que será a todas luces uno de los grandes éxitos comerciales del año. El tema llegará a las plataformas de streaming a las 9.00 de la mañana de Los Ángeles (Pacific Time), es decir, a las 18.00 de la tarde hora española. Ya podéis ir cogiendo sitio para opinar sobre ella en los comentarios o en los foros.

Aunque no ha llegado a la red un solo trozo del tema con el que poder averiguar cómo sonará más o menos el segundo avance de ‘Happier than Ever’, Billie Eilish sí ha compartido un vídeo en sus redes grabado desde el set de rodaje de su videoclip, en el que aparece junto a sus bailarinas cantando lo que parece ser el estribillo de la canción, en la que aparentemente vuelve a dirigirse a un muchacho para ponerle en evidencia, como ya sucedía en ‘Your Power’.

- Publicidad -

En este caso, el estribillo de ‘Lost Cause’ contiene más mala baba y energía que el de ‘Your Power’ desde su misma letra, que estaría cantada a coro, a gritos: «te crees que eres un macarra, pero no tienes trabajo, no eres más que una causa perdida». Por este trozo se podría deducir que ‘Lost Cause’ será una canción uptempo, al menos un poco más animada de lo que lo ha sido el single principal. ¿El ‘bad guy‘ de esta era o todavía no?

‘Your Power’ se mantiene en el top 30 de la lista de singles de Reino Unido y en el top 60 de la de Estados Unidos, también en torno al top 50 del chart global de Spotofy; pero ya ha salido fuera de todo el top 100 oficial español, lógico teniendo en cuenta que en España estamos obsesionados con el reggaetón. En cualquier caso, ‘Your Power’ ha supuesto un mini éxito para Billie pero parece claro que esta atmosférica balada acústica no será la mayor apuesta de esta era.

- Publicidad -

Por otro lado, Billie Eilish ha anunciado recientemente gira mundial en presentación de ‘Happier than Ever’, ya para 2022. No hay parada en España, pero sí en diversos lugares de Europa.