Wolf Alice: «Somos ambiciosos y no hemos dejado que nada nos pare»

Wolf Alice han publicado este viernes ‘Blue Weekend‘, el Disco de la Semana en estas páginas. El tercer disco de la banda británica compuesta por Ellie Rowsell, Joel Amey, Joff Oddie y Theo Ellis está recibiendo críticas excelentes, muchas de las cuales concuerdan en que es su mejor trabajo hasta la fecha, lo cual era difícil de conseguir dado que el anterior ganó el preciado Mercury Prize. Hablamos vía Zoom con los amables Ellie y Joff sobre las sorprendentes influencias de ‘Blue Weekend’, de Fleetwood Mac a Patrick Wolf, aunque Ellie abandona la conversación durante el transcurso de la misma para atender otra entrevista.

Antes de ganar el Mercury predijisteis que NO os nominarían pero que lo ganaríais igualmente. Al final os nominaron y además ganasteis. No confío mucho en vuestras dotes proféticas.

Joff: «No nos lo podíamos creer, estábamos completamente alucinados. Llevábamos tiempo acostumbrados a asistir a galas de premios y no ganar nada así que fue una grata sorpresa».

Tengo entendido que no os habéis gastado el dinero del Mercury. Yo pensaba que normalmente los grupos lo invertían en grabar otro disco, pero igual no.

Joff: «El dinero sigue almacenado en una cuenta, todavía no lo hemos tocado. Se nos han ocurrido algunas ideas sobre qué hacer con el dinero pero ninguna nos ha convencido de momento. Por ahora lo ahorraremos hasta que llegue una buena oportunidad de usarlo».

¿Pero pensáis invertirlo en algún proyecto musical?

Joff: «Posiblemente, sí. De momento dejaremos que nuestro sello se encargue de pagar ese tipo de cosas».

¿Qué significa el titulo ‘Blue Weekend’ en el contexto del disco?

Ellie: «Nos gusta que la palabra «azul» significa feliz y edificante pero también triste. En el disco hay canciones animadas y otras más sombrías, así que el título funciona en ese sentido. Por otro lado, cuando vives un «fin de semana» dramático, a veces este puede parecer el microcosmos de una vida entera, y las canciones del disco hablan de… cosas que pasan en la vida. Sobre todo, nos gustaba cómo sonaba el título y por eso lo escogimos».

¿Cómo fue esa estancia en un Airbnb de Somerset para escribir? ¿Qué os lleváis de la experiencia?

Joff: «Fue la primera vez que nos reuníamos en mucho tiempo con el propósito de escribir el disco. Tuvimos la oportunidad de mostrarnos entre nosotros el material en el que habíamos trabajado, enseñarnos maquetas… Fue la primera vez que escuchamos canciones como ‘Play the Greatest Hits’ o ‘Feeling Myself’ así como otros temas que no han acabado en el disco».

Somos ambiciosos y no hemos dejado que nada nos pare

Habéis dicho que el coronavirus os llevó a hacer mejores ajustes al disco. ¿En que sentido?

Ellie: «Todas las giras estaban canceladas, nadie iba a salir a la carretera… Teníamos más tiempo para completar las grabaciones y para experimentar más, para darle más vueltas a las cosas. No teníamos ninguna prisa. No afectó tanto a las decisiones musicales o a las letras pero el tiempo nos permitió reflexionar sobre las ideas que ya teníamos sobre la mesa».

Dame un ejemplo de alguna idea a la que disteis otra vuelta.

Ellie: «Por ejemplo, teníamos dos versiones diferentes de ‘Lipstick on a Glass’ y luego hicimos más versiones simplemente porque podíamos. En otras circunstancias no podríamos haber grabado a Joel tocando la guitarra acústica, pero lo hicimos porque nos encantaba el trabajo de Sufjan Stevens en la banda sonora de ‘Call Me By Your Name’ y nos dio tiempo».

¿Como habéis afrontado llegar a vuestro tercer disco? ¿Os veis mejores que nunca?

Ellie: «Estoy orgullosa de nosotros, somos ambiciosos y no hemos dejado que nada nos pare, ningún obstáculo, no nos ha parado nada que nos hiciera darnos prisa o que nos llevara a modificar nuestro sonido para que suene a lo que supuestamente gusta a la mayoría de gente».

En el disco hay shoegaze, un poco de Beach House, folk pastoral, baladas, punk… ¿Ha sido un problema unificar todo esto o en absoluto?

Joff: «Nosotros buscamos y celebramos la diversidad en nuestro sonido. Es una de las mejores cosas de estar en esta banda, que saltamos de un estilo a otro y nos retamos a hacer cosas diferentes. Me encantan los artistas y los discos que juegan con la variedad, creo que son más ricos por esa razón. Beck hace eso muy bien. Hace tiempo había un artista llamado Patrick Wolf que nos ha influido mucho. Él usaba instrumentos muy diferentes de manera muy creativa».

A Patrick Wolf le encantaba mezclar electrónica y cuerdas, se inspiraba en Björk, que también ha trabajado con Markus Dravs, productor de este disco. ¿Qué destacáis de haber trabajado con él?

Joff: «Queríamos trabajar con él porque su catálogo de producciones es increíble, ha grabado álbumes que nos encantan como ‘Homogenic’ de Björk, el trabajo que ha hecho con Arcade Fire… Por primera vez en nuestra carrera, Markus nos retó a decidir realmente qué elementos son necesarios en una grabación. Nosotros normalmente hacíamos lluvia de ideas y después las filtrábamos, pero Markus tiene una manera de grabar muy refinada, lo cual ha sido nuevo para nosotros. Me ha encantado trabajar con él, es un tipo muy divertido, a veces sin darse cuenta».

¿De verdad? ¿En qué sentido?

Joff: «Le encanta hacer bromas, es muy serio cuando tiene que serlo y otras veces nos pasamos horas con él hablando tonterías, especialmente durante la pandemia».

¿Cuáles son vuestros discos favoritos que ha producido?

Joff: «Nos gusta mucho su trabajo con Coldplay (NdE: se refiere a ‘Viva la Vida or Death and All His Friends‘ y ‘Mylo Xyloto‘). Son álbumes que comercialmente han sido muy exitosos y guardamos un enorme respeto por ellos por lo grandiosos que suenan. ‘Neon Bible’ y ‘The Suburbs’ de Arcade Fire son obviamente dos obras maestras».

No queríamos volver con un single que fuera lo mismo de siempre

El sonido 80s de ‘How Can I Make It OK’ me recuerda a algo en concreto, pero no doy con qué.

Ellie: «Esa canción la escribimos hace tiempo buscando que sonara a Christine and the Queens, en concreto a su álbum ‘Chris‘ que me encanta. Diría que la compusimos antes incluso de que saliera ese disco pero si lo hicimos después estoy segura de que fue una influencia. Definitivamente buscamos un sonido de baterías que recordara a los 80, y por supuesto la palabra «Fleetwood Mac» se mencionó por ahí porque es una canción pop con guitarras eléctricas».

En cambio ‘Play the Greatest Hits’ es muy punk, es un poco «riot grrrl».

Ellie: «Queríamos hacer una canción divertida pero que tuviera un lado oscuro también. El «riot grrrl» no nos influye realmente, nos gusta la música punk y resulta que yo soy una chica, por lo que es fácil pensar en «riot grrrl» pero realmente no hemos ido por ahí».

Me ha sorprendido un poco la elección de singles hasta la fecha. Escuchando por ejemplo ‘Delicious Things’, la veo mas comercial que ‘The Last Man on Earth’, pero vosotros habéis optado por esta ultima, no se si lo veis diferente.

Ellie: «‘The Last Man on Earth’ no es el típico single pero por eso la sacamos, era sorprendente y eso nos emocionaba, no queríamos volver después de tanto tiempo con una canción que fuera lo mismo de siempre. No queríamos decepcionar a nuestro público».

(Ellie abandona la entrevista para atender a otro periodista).

¿Con qué canción del disco conectas más?

Joff: ‘No Hard Feelings’ porque, si tienes una canción muy buena, funciona en cualquier contexto. Originalmente, la canción tenía un arreglo de piano animado en el estilo de los Beatles, pero luego cogí el bajo y empecé a tocar esa extraña melodía, y a todos nos pareció que esa era la versión que debía ser. Es maravilloso cuando tienes una canción que, con tan pocos elementos, logra captar tu atención».

‘Delicious Things’ será la favorita de muchos. ¿Qué me puedes contar de ella?

‘Delicious Things’ es una de las canciones más viejas del disco, la escribimos durante la gira de ‘Visions of a Life‘. Me gusta su estructura porque cuenta una historia y no se toma a sí misma demasiado en serio. La canción nos dio una oportunidad de explorar sonidos con los que no habíamos trabajado hasta el momento. Esos arreglos de cuerda, los coros gritados, las baterías robustas… Grabarla fue muy divertido. Metimos cuerdas falsas en la grabación que daban bastante el pego, pero después se la mandamos a Markus para que añadiera cuerdas reales y, gracias a él, Owen Pallett ha hecho algunos arreglos de la canción. Trabajar con él ha sido fantástico».

Os tengo que hacer la típica pregunta del tercer disco. ¿Os ha preocupado el «mito» del tercer disco u os ha dado absolutamente igual?

Joff: «Lo único que hacemos es intentar complacernos a nosotros mismos. Simplemente usamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Al principio de nuestra carrera la gente decía que éramos un grupo de folk pero eso era solo porque teníamos un par de guitarras acústicas en nuestro haber. Después decía que éramos un grupo de rock solo porque habíamos incorporado a un batería a la formación. No creo que el material de ‘Blue Weekend’ sea demasiado diferente de nuestros trabajos anteriores, más bien es una progresión natural de todo lo que hemos hecho. Si no trabajáramos así nuestro oficio sería muy aburrido».

¿Tú qué música escuchas personalmente?

Mi novia y yo nos acabamos de comprar ‘After the Goldrush‘ de Neil Young en vinilo. ‘Pink Moon‘ de Nick Drake. Simon & Garfunkel. Tammy Wynette… Salen cosas nuevas chulas pero tiendo a mirar atrás más que adelante, aunque los nuevos discos de Viagra Boys y Haim me gustan también».