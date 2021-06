MARINA presume de ser millonaria en la divertida ‘Venus Fly Trap’

Este viernes 11 de junio se publica el esperado nuevo álbum de Marina Diamandis, ‘Ancient Dreams in a Modern Land’. Como sucedió con la promoción de ‘FROOT‘ previamente al lanzamiento de este álbum, en mi opinión el mejor de su carrera, cada single que lo ha ido avanzando estos días ha sido prácticamente un universo en sí mismo: del drama de ‘Man’s World‘ hemos pasado al punk-pop de ‘Purge the Poison‘ y de este al Muse meets ‘Womanizer’ del corte titular.

Antes de que repasamos «en diagonal» el nuevo álbum de Marina, la cantante británica ha publicado un cuarto y último adelanto que vuelve a diferenciarse por su cuenta. ‘Venus Fly Trap’, cuyo título alude a un tipo de planta carnívora, desprende ese drama teatral, exagerado, desenfadado e incluso cómico que podía percibirse en los primeros dos discos de Marina, especialmente en el primero. Suena como si el personaje espabilado y excéntrico de ‘I Am Not a Robot’ se hubiera casado con esa Electra Heart que reflexionaba sobre la fama, pero por una vía pop-rock más convencional. No es la mejor canción de su carrera, pero Marina vierte en ella tanta personalidad que es difícil no quedar engatusado con ella.

- Publicidad -

Marina ha explicado que «muchos de nosotros nos hemos reprimido para ser aceptados a lo largo de nuestra vida, con la consecuencia de que nos hemos hecho pequeños para que los demás se sientan cómodos», y ha señalado que ‘Venus Fly Trap’ celebra ser dueña de una misma así como la confianza y la alegría que se sienten cuando eres realmente libre». En este caso, la libertad a la que alude Marina proviene de no haberse amoldado a las demandas de «Hollywood». En concreto, canta que no está metida en el juego de la música «por el dinero o por la fama» -aunque no se le olvida mencionar que es «millonaria»- e insiste en que nunca dejará de ser «ella misma».

En el estribillo clama que «tengo la belleza, tengo la inteligencia, tengo el poder, mantengo el reino, debería estar jodidamente loca, y nada en este mundo me cambiará jamás». Si los singles anteriores se dirigían al mundo para hablar de cambio climático o salud mental, ‘Venus Fly Trap’ es un tema más personal e introspectivo en lo lírico, pero también divertido en lo musical. El videoclip, con «looks» inspirados en varias décadas, es un desfile de personajes interpretados por Marina, quizá para contarnos que, efectivamente, se pueden habitar en varios a la vez, sin que eso suponga que dejas de ser tú misma.