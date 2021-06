Ed Sheeran vuelve el 25 de junio con ‘Bad Habits’: qué sabe de su nuevo disco

2021 se empieza a poner interesante después de seis meses bastante parcos en macrolanzamientos. Lorde ha confirmado su regreso y otros artistas van allanando el camino para el suyo. Es el caso de Ed Sheeran, que ha anunciado que su «primer single oficial en cuatro años» sale en «unas pocas semanas». UK Official Charts ha ido más lejos al publicar la portada de este inminente tema llamado ‘Bad Habits’ que sale el 25 de junio. ‘Afterglow‘, el tema que publicó la pasada Navidad y que sonaba 100% a Bon Iver, fue desde el principio un single suelto.

Se sabe muy poco del cuarto álbum oficial de Ed Sheeran, quinto si contamos aquel proyecto de colaboraciones que también fue un gran éxito. Se especula que su título será ‘-‘ o «minus» debido a que todos sus trabajos hasta la fecha han seguido esta tendencia matemática, pero no solo por eso. Recientemente se ha anunciado que Sheeran patrocinará las nuevas camisetas de Ipswich Town Football Club, cuyo logotipo muestra los símbolos matemáticos que han titulado sus discos, así como dos nuevos, el de resta (-) y el de igual (=). De esto se deduce que el álbum podría ser doble. El logotipo incluye la palabra «TOUR» por lo que parece anunciarse una gira en la que Ed repasará toda su carrera.

- Publicidad -

Al margen de conjeturas, el propio Ed Sheeran ha concedido estos días su primera entrevista en varios años a raíz de la celebración del festival Radio 1’s Big Weekend 2021. Y además de confirmar que efectivamente se encuentra preparando una gira, ha hablado sobre su disco, aunque ha escatimado en detalles.

Ha dicho que el álbum sonará «como una amalgama de todos sus trabajos anteriores», de lo que se deduce que no supondrá un cambio radical en su discografía y que tampoco será ese álbum lo-fi que prometió. Pero también ha indicado que al menos el primer single, este que se acaba de anunciar, sí será «muy, muy diferente» a todo lo que ha hecho antes. «Cada vez que lanzo el primer single de un disco me pongo nervioso porque no sé si va a gustar, pero me gusta ese sentimiento», ha explicado. «Podría sacar otro ‘Thinking Out Loud‘ pero me motiva la sensación de no saber si a la gente le va a gustar». El videoclip de este single será una «superproducción» en la que Sheeran aparecerá vestido de vampiro, como trascendió hace unas semanas.

- Publicidad -

En cuanto a las canciones nuevas que irán en este disco, ‘Afterglow’ queda fuera en principio y Sheeran sí ha presentado una segunda canción nueva estos días aunque casi nadie se haya enterado. Se trata de una balada llamada ‘Visiting Hours’ que estrenó en directo en el funeral televisado del empresario Michael Gudisnki en Australia. Se desconoce si formará parte del proyecto o no.