Wolf Alice celebran su primer top 1 en Reino Unido

Buen inicio en el recorrido comercial del tercer disco de Wolf Alice, que fue nuestro “Disco de la Semana” la semana pasada. ‘Blue Weekend’ es el nuevo número 1 de las listas británicas y además lo es con unas cifras muy saludables, en concreto las mejores que ha tenido ningún artista británico durante todo este 2021.

En simbología de una industria musical que parece que empieza a despertar (este mes vuelven dos gigantes como Lorde y Ed Sheeran), Wolf Alice han vendido 36.000 unidades de ‘Blue Weekend’ en tan sólo una semana, solo dentro de las islas británicas. De ellas, 15.000 han sido en vinilo. Esto les supone su primer número 1 en Reino Unido, pues como recordaréis el disco anterior quedó en el puesto 2 en medio de una agria polémica en la que Wolf Alice hicieron un comentario edadista sobre la persona que les arrebató el número 1, Shania Twain.

El grupo ha celebrado con champagne su victoria en un divertido vídeo para la Official Charts Company, y además cosecha un top 3 en Irlanda y un top 9 en Australia. Recientemente publicamos una entrevista con Wolf Alice en la que comentaban que aún no se habían gastado el dinero del Mercury Prize. «El dinero sigue almacenado en una cuenta, todavía no lo hemos tocado. Se nos han ocurrido algunas ideas sobre qué hacer con el dinero pero ninguna nos ha convencido de momento. Por ahora lo ahorraremos hasta que llegue una buena oportunidad de usarlo». Preguntados sobre si no lo habían invertido en algún proyecto musical, respondía Joff: «Posiblemente, sí. De momento dejaremos que nuestro sello se encargue de pagar ese tipo de cosas».

YES Wolf Alice! 🍾 @wolfalicemusic celebrate their new album Blue Weekend debuting at Number 1 on the Official Albums Chart 💙 Full story: https://t.co/LWPFZfuKjl pic.twitter.com/aKRBFbkTlH — Official Charts (@officialcharts) June 11, 2021

