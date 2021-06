Japanese Breakfast se deleita con la belleza de la música en la pomposa ‘Paprika’

Japanese Breakfast es el proyecto de indie pop de la cantante y compositora coreano-estadounidense Michelle Zauner. Como ya comentamos hace unos años, a principios de la década pasada Zauner fue líder de la banda de indie rock de Filadelfia Little Big League. La artista emprendió su proyecto en solitario (aunque cuenta con banda de directo) poco después, cuando su madre fue diagnosticada de cáncer y más adelante falleció.

En esta época, Zauner volvió al pueblo de Oregón en el que nació para cuidar de su madre y aprovechó para recuperar una serie de maquetas que había grabado por su cuenta bajo el alias de Japanese Breakfast y más adelante las reunió en su primer álbum, ‘Psychopomp‘.

Las letras de ‘Psychopomp’, lanzado en 2016, no solo versaban sobre el fallecimiento de la madre de Zauner, sino también sobre violencia de género, infidelidad o sexo y, en lo musical, su mezcla de indie rock, shoegaze, dream-pop, tecnopop o música disco llamó la atención de la crítica para muy bien. Un año después le dio continuación con ‘Soft Sounds from Another Planet‘, un trabajo inspirado en el cosmos que estaba más centrado en el shoegaze y el dream-pop. El largo, que produjo dos hits indie como fueron ‘Boyish’ y ‘Road Head’, fue incluso mejor recibido por la crítica, pues terminó en numerosas listas de los mejores discos de 2017.

Varios años después, Japanese Breakfast ha vuelto con su álbum más alegre. ‘Jubilee’ abandona en parte la melancolía de los dos trabajos previos de Zauner para entregarse a sonidos más luminosos y edificantes, como los del bailable primer single ‘Be Sweet‘, que aúna guitarras y ritmos disco a la manera de tantos singles pop-rock de los 80, o los de otro single, el encantador ‘Savage Good Boy’. Incluso cortes como ‘Paprika’, hoy la Canción Del Día, y ‘Kokomo, IN’ recuerdan a la pomposidad de Belle & Sebastian, a la que también apunta el componente ufano de ciertos arreglos como los presentes en ‘In Hell’.

Zauner ha explicado que ‘Parpika’ habla sobre «deleitarse con la belleza de la música». El tema recibe su título de la película del mismo nombre de Satoshi Kon, en la que tiene lugar un «desfile surrealista», y ese desfile ha inspirado el sonido de la canción, que recuerda al de una marcha popular. En ‘Paprika’, Zauner se pregunta «qué se siente al estar en el centro de la magia» y al ser capaz de «cautivar a todos los corazones» y de «proyectar tu visión a una serie de personas extrañas que la sienten y la escuchan y que saborean cada una de tus palabras».

Estos días, Zauner ha sido noticia también por publicar su primer libro ‘Crying in H Mart: A Memoir’, en el que la artista narra su experiencia tras perder a su madre y que también ha sido aplaudido por la crítica. El libro ha sido aplaudido por la crítica y será adaptado al cine de la mano de la productora Orion Pictures, muy conocida en su momento por distribuir cintas como ‘Amadeus’, ‘Bailando con lobos’ o ‘El silencio de los corderos’. Zauner compondrá como Japanese Breakfast la banda sonora de la película.