Este viernes 17 de junio sale el esperado nuevo disco de Kings of Convenience, el primero en 12 años. También ve la luz el álbum debut de la cantante estadounidense de R&B H.E.R. La artista ha ganado Grammys y hasta un Oscar pero todavía no había publicado su primer disco. Otros artistas que lanzan álbum este viernes son MNDR y Mikky Blanco, entre otros.

Entre las canciones que han salido a lo largo de los últimos días hemos destacado lo nuevo de Izal y también los singles con los que Parcels, Tyler, the Creator y BANKS presentan sus próximos lanzamientos. Atención al interesante nuevo single de Efterklang, con el que la banda danesa se estrena en el sello City Slang. Especialmente sorprendente ha sido la colaboración de The Killers y Bruce Springsteen, y también han seguido avanzando sus álbumes TORRES, Liars o The Go! Team.

- Publicidad -

En la playlist de novedades que avanzamos ya también puedes escuchar lo nuevo de Aldous Harding, Little Simz, Yves Tumor o La Luz, así como nuevas propuestas de Emotional Oranges, The Body con BIG|BRAVE o koleżanka.



- Publicidad -