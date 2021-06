Britney Spears comparecerá hoy 23 de junio en un tribunal de Los Ángeles por vía telemática para hablar sobre su tutela. Durante 13 años, el padre de la artista, Jamie Spears, ha sido el encargado de controlar sus finanzas y todos los aspectos de su vida, pero se desconocía si Britney había solicitado explícitamente el fin de dicha tutela. Una nueva exclusiva de The New York Times firmada, entre otras personas, por la directora de ‘Framing Britney Spears‘, confirma que la cantante lleva años intentando salir de ella.

Los documentos obtenidos por el periódico estadounidense indican que Britney considera que la tutela se «ha convertido en una herramienta opresiva y controladora contra ella» y que está «harta de que se aprovechen de ella» porque «es quien trabaja y se gana el dinero pero todo el mundo está en su nómina», refiriéndose a que Britney paga con el dinero que gana no solo a sus propios abogados, sino también a los de su padre.

- Publicidad -

En dichos documentos, Britney defiende que Jamie nunca ha sido la persona adecuada para llevar su tutela debido a sus problemas de ira y con el alcohol y asegura que, con la excusa de la tutela, le ha forzado a trabajar en contra de su voluntad, incluso a actuar cuando tenía una fiebre de 40º, uno de los «momentos de vida donde más miedo he pasado»; e incluso que la obligó a entrar en un centro de rehabilitación «por motivos exagerados» para «castigarla por haberse defendido y haber protestado durante unos ensayos». La cantante asegura que cualquier error cometido dentro de la tutela «produce graves consecuencias» y que esto le hace tener «miedo».

Por otro lado, Britney manifiesta que su padre limitó su paga a 2.000 dólares semanales pese a ganar millones gracias a su residencia en Las Vegas y denuncia que está «obsesionado» con ella hasta el punto de que no le permite «hacer amigos» sin su aprobación ni tampoco hacer cambios en su casa como «cambiar el color de la despensa de su cocina» porque los considera un gasto innecesario. Tampoco tiene acceso a su tarjeta de crédito. En un punto de los documentos obtenidos por The New York Times, Britney presenta una lista de sus «logros recientes», lo que incluye «giras y lanzamientos de discos», para defender que a ella «no le pasa nada».

- Publicidad -

En los últimos días, Britney ha manifestado en Instagram que «no tiene ni idea» de si volverá a actuar porque se encuentra en «un momento de transición en su vida». Su residencia en Las Vegas concluyó en 2017 y su última actuación en directo fue en 2018.