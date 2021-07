Estos días nuestra playlist de novedades de cada viernes «Ready for the Weekend» supera los 5.000 suscritos, confirmándose como una de las preferidas del público español alternativo. La lista no se centra en el reggaetón como “Novedades Viernes España” pero tampoco lo evita como “Radar Indie”, ofreciendo una instantánea equilibrada de la actualidad relevante de cada semana.

A lo largo de los últimos años, “Ready for the Weekend”, como otras playlists de JENESAISPOP, ha puesto un grano de arena en el desarrollo de artistas ya tan grandes como Carolina Durante o Rigoberta Bandini: durante semanas estuvimos entre las playlists que más streamings les aportamos, como ahora mismo lo estamos en las estadísticas de Christina Rosenvinge o Tiburona. La complementan nuestra recopilación con «Las Mejores Canciones del Mes» para la redacción (4.600 suscritos) y la recién estrenada «El Top 40 de JENESAISPOP y las 10 candidatas«, con las preferidas y más votadas por el público (400 suscritos). «Las Mejores Canciones del Mes» es editorial y avanza lo que encontraréis en nuestra lista de lo mejor del año publicada cada mes de diciembre; «El Top 40» es más bien una sucesión de hits actuales según el criterio de nuestros lectores.

A falta de que esta noche lleguen nuevos discos de Lola Indigo, Laura Mvula, Bobby Gillespie and Jehnny Beth o The Go! Team, y muchos nuevos singles como cada viernes, vamos avanzando una nueva edición de «Ready for the Weekend». Incluimos ya lo nuevo de Django Django, Drake con Brent Faiyaz, Shygirl con slowthai, Molly Burch, Lolo Zouaï, Poppy y la versión de St Vincent para el macroproyecto nuevo de Metallica. Entre quienes han anunciado álbum para los próximos meses, Big Red Machine, también con superestrellas (ya hay segundo single), y Natalie Imbruglia, que hace unos días estrenaba ‘Build It Better’.

Entre los proyectos interesantes que conocer, el elegante synth-pop de Jenn Champion y OYSTER KIDS, el dream pop de Hollie Kenniff, el rock de My Idea, el folk de The Ophelias (con la ayuda de Julien Baker), la americana galopante de Holy Hive o el trap popero del artista nacional Dluna.



