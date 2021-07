Shakira lanza su nuevo single ‘Don’t Wait Up’ este viernes

Shakira ha anunciado que su nuevo single ‘Don’t Wait Up’ sale este viernes 16 de mayo. La artista colombiana y sus redes sociales han sido actualizadas con la imagen de una esfera cuya escala de colores no ha pasado inadvertida, pues es la misma que la de la bandera lésbica, aunque el «teaser» que se ha mostrado en redes no apunta en esa dirección, al menos por ahora. ‘Don’t Wait Up’ se espera que sea el primer single de Shakira cantado íntegramente en inglés desde el año 2014.

El secretismo en torno a este lanzamiento es casi total pero los rumores indican que el nuevo single de Shakira sale este viernes y que está producido por Ian Kirkpatrick, productor de ‘Don’t Start Now’ de Dua Lipa, entre otros éxitos, y de maravillas como ‘Really don’t like u’ de Tove Lo con Kylie Minogue. Hace poco, Shakira colgó una foto de ella en el estudio junto a Ian Kirkpatrick y la compositora Emily Warren, conocida por su trabajo con Khalid, Shawn Mendes o la misma Dua. En ese momento decía que la canción que estaban preparando era «increíble».

- Publicidad -

Donde río suena, agua lleva y parece que Shakira está lista para llevar a cabo su esperado regreso después de haber triunfado en los últimos tiempos con dos colaboraciones bastante cuestionables, ‘GIRL LIKE ME‘ con Black Eyed Peas y ‘Me gusta‘ con Anuel AA. De hecho, entre sus 80 temas con Maluma y otras colaboraciones con Camilo hay que irse bastante atrás en el tiempo para encontrar un lanzamiento de Shakira que sea totalmente en solitario… y tampoco hay garantías de que este lo vaya a ser.

En cualquier caso, donde parece que Shakira ha querido dejar alguna que otra pista respecto a su regreso es en su nuevo aspecto. La colombiana luce actualmente el pelo de color rojo, lo cual parece un homenaje nostálgico a su etapa ‘¿Dónde están los ladrones?’, considerada por muchos la mejor de su carrera o, como mínimo, la anterior a su explosión comercial. ¿Irán por ahí los tiros?

- Publicidad -

Tampoco se puede pasar por alto que Shakira vuelve dos años después de su sonada actuación junto a Jennifer Lopez en la Super Bowl, la última antes de la pandemia… y de la presentación de The Weeknd de este año. Puede que Shakira planeara lanzar algo en 2020 y al final las circunstancias no se lo permitiesen pero, desde luego, tampoco ha desaprovechado oportunidades como las de sus recientes colaboraciones, sendos exitazos.