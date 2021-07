Normani parecía destinada a convertirse en una de las nuevas superestrellas del momento. Tras su paso por Fifth Harmony, la cantante y bailarina estadounidense obtuvo varios éxitos con Sam Smith (‘Dancing with a Stranger’) o Khalid (‘Love Lies’) y todo parecía ir de viento en popa para encarar el lanzamiento de ‘Motivation‘, un animado single en solitario cuyo vídeo venía plagado de referencias pop y que iba a suponer el pistoletazo de salida definitivo de su carrera.

Como cualquier fan del pop sabrá, las aspiraciones de Normani no terminaron de materializarse: la etapa ‘Motivation’ fue celebrada en redes por el pegadizo sonido de la canción, por su videoclip y por su alucinante presentación en directo en los MTV Video Music Awards 2019, pero fue a todas luces una decepción comercial que se quedó en el número 33 de la lista de singles estadounidense y en el 27 de la británica. A día de hoy suma más de 200 millones de streamings en Spotify, lo cual no está mal, pero no se puede decir que el impacto de la canción haya sido sísmico.

Desde entonces, la única novedad de Normani que el público ha podido llevarse a la boca ha sido ‘Diamonds’, una colaboración con Megan Thee Stallion para la banda sonora de ‘Birds of Prey’ cuyo videoclip también era para comentar aparte y que veía la luz en la complicada fecha del 10 de enero: no se pudo desarrollar su promoción a lo largo del año por culpa de lo que todos sabemos. El último post dejado en el hilo de Normani de nuestros foros por el usuario Mantis es exactamente ese vídeo dejado en esa fecha. Después: el desierto.

Más de un año después de aquello se reanuda de nuevo la carrera de Normani para posiblemente intentar un «comeback» que sí perdure. Su nuevo single se llama ‘Wild Side’ y la noticia es que será una colaboración con Cardi B, lo cual ya le da bastantes garantías de éxito pues la rapera neoyorquina está en una racha excelente con los exitazos de ‘WAP‘ y ‘Up‘. Sale el viernes 15 de julio y de momento se puede apreciar su portada, toda una obra de arte en la estela de las portadas «voy a romper internet» de Cardi B… o de sus sesiones de fotos premamá. El viernes, crítica y comentario del vídeo, que al parecer será épico.