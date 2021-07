Uno de los lanzamientos internacionales más importantes que se esperan para este viernes, y que podrás escuchar enseguida en nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend», es ‘Don’t Go Yet’, el nuevo single de Camila Cabello anunciado por sorpresa.

Desde el lanzamiento de ‘Romance‘, el segundo disco de Camila, las novedades de la artista se han reducido a un villancico cantado junto a su pareja Shawn Mendes y editado el año pasado. ‘Don’t Go Yet’ es por tanto su gran single de «comeback». Entre los compositores y productores involucrados en el tema se encontrarían Scott Harris (‘Treat You Better’ de Shawn Mendes, ‘We’re Good’ de Dua Lipa) y Mike Sabath (‘Exactly How I Feel’ de Lizzo, ‘Wasabi’ de Little Mix). El videoclip se anuncia ya con un póster tipo película de los años 40 pero make it 90s, por lo que parece que se ha puesto toda la carne en el asador para este lanzamiento.

A su vez, ‘Don’t Go Yet’ llegará al mercado acompañado de su pequeña polémica de rigor. En redes y en los foros de música pop se ha advertido un parecido más que evidente entre la portada de ‘Don’t Go Yet’ con toda la estética de ‘Pang‘ de Caroline Polachek, especialmente con la portada del single titular. Y Caroline, una artista independiente que no cuenta con el apoyo de toda la maquinaria industrial con el que sí cuenta Camila, no se ha quedado callada.

En Twitter, la autora de ‘Bunny is a Rider‘ ha explicado: «Yo no tengo director creativo, por eso todo el mundo visual que creo tiene integridad, porque todos los elementos que lo componen están arraigados en mi profunda relación con la música. Veo que otros «artistas» contratan veladamente agencias de publicidad para hacerles parecer «cool» y, sinceramente, me parece cutre de cojones». Por otro lado, Caroline ha contestado a un fan de Camila que defendía a la artista americano-cubana: «Este tema tiene que ver con una manera de trabajar que se ha normalizado en la industria de la música. Esto no va sobre tu artista favorita, así que pírate de aquí con tus guerras de listas de éxitos, yo estoy en un mundo completamente diferente y es 100% a propósito».

Esta no es la primera vez que Caroline Polachek descubre que Camila ha podido inspirarse de manera nada disimulada en su obra. El libreto de ‘Romance’ guardaba un parecido más que evidente también con la estética de ‘Pang’ y, ya entonces, la artista dejó clara su postura al respecto, afirmando que «las imágenes no importan, pero sí el contexto y la integridad, y estas son cosas en las que los directores creativos no tienen tiempo de centrarse ni tampoco de robar. La similitud entre ambas estéticas no es culpa ni del sello ni la de popstar, es un síntoma de lo mucho que se ha normalizado el proceso de construir mundos imaginarios en base al trabajo de otros».

i don’t have a creative director. that’s why my world has visual integrity. cause the thru-line, quality control, & ideas are anchored in my deep relationship w the music. i see other “artists” hiring thinly-veiled ad agencies to make them look cool, and frankly it’s lame af — Caroline Polachek (@carolineplz) July 19, 2021