Grimes provoca a su sello con ‘100 Percent Tragedy’ y habla de su «ópera espacial»

Esta semana Grimes ha estado en nuestra mente por varias razones. En primer lugar, durante 10 minutos ha sido la esposa del 2º hombre más rico del planeta Tierra, según el listado de Forbes. Estos han sido los minutos que Jeff Bezos ha estado en el espacio exterior.

Por otro lado, ha compartido un teaser de una canción nueva en TikTok con la que ha querido provocar a su sello. En el texto posteriormente subido a Instagram, Grimes ha expresado que le gustaría que esta producción fuera un single y tuviera su propio vídeo, pero resulta que en su casa discográfica no estaban de acuerdo. Shazam reconoce este tema con el título de ‘100 Percent Tragedy’, que es una de las frases que se escuchan en este teaser. Sus seguidores la han animado a hacer el vídeo, entre ellos, Ruth Lorenzo que le ha dejado un comentario indicando: «haz lo que tú quieras, cariño». La canción devanea entre los riffs de sintetizador a lo Jean Michel Jarre y cierta inspiración trance.

Finalmente, Grimes ha concedido una entrevista a Billboard para hablar de su estrategia en Discord y de su próximo álbum, que se define como una «ópera espacial». Sus palabras han sido las siguientes: «Hicimos un disco y nos preguntamos si era un disco acabado. Eso fue antes de fichar por Columbia. Entonces fiché por Columbia, debatimos sobre los singles y sigue en proceso. Es una especie de disco conceptual, así que sí tiene una narrativa. Es una ópera espacial, y estoy intentando que sea irrefutable, perfecto. Con mi último disco, tenía un montón de grandes ideas, pero dejé que fuera más impresionista. Con este disco creo que tengo más que decir. Confío mucho en este material. También seguimos haciendo canciones. Pero vamos a empezar a sacar singles, lo prefiero. Prefiero no poner más presión en el álbum y ser capaz de seguir añadiendo cosas, porque me gustan los discos largos. Creo que vamos a empezar a sacar singles en verano, hasta cuatro, cinco o seis singles. Soy una persona de álbumes, pero también me gusta ir sacando música».

