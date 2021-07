Saint Etienne anuncian nuevo disco cargado de samples

Saint Etienne, uno de los grupos históricos en esto de la música pop, sacarán nuevo disco el próximo 10 de septiembre, bajo el nombre de ‘I’ve Been Trying To Tell You’. No es habitual que la banda se prodigue demasiado, pues recordemos que pasaron 7 años entre ‘Tales From Turnpike House’ (2005) y ‘Words and Music by Saint Etienne‘ (2012), pero esta vez, tan sólo 4 años después de ‘Home Counties’ (2017), tendremos nuevo lanzamiento entre manos.

La newsletter oficial -un clásico de la banda- asegura que la gente que lo ha oído define su sonido como de «ensimismamiento» y «onírico» y eso es algo que podemos intuir de qué va en el teaser que se ha compartido, con una de las clásicas locuciones del grupo.

Bob ha dicho que para él el disco va «de optimismo y de los 90, y de cómo la memoria es un narrador nada fiable»; Sarah revela que este es el primer álbum de samples que hacen desde ‘So Tough’ (1993) y Pete añade que han «profundizado tanto en los samples», que el «concepto de sus interpretaciones lo ha hecho sonar muy especial».

El fotógrafo Alasdair McLellan ha hecho una película que acompañará al álbum que se estrenará el día 3 de septiembre en Southbank (Londres), y además este verano se podrán ver en el mismo sitio las diferentes películas que se han hecho de Saint Etienne desde ‘Finisterre’ hasta ‘Holderness’. Habrá Q&A con ellos mismos y además se anuncia una gira para el próximo mes de noviembre, como siempre, en Reino Unido.



