The Weeknd no se ha ido de vacaciones después de arrasar con ‘Blinding Lights’, la canción más exitosa de 2020; o últimamente con ‘Save Your Tears’ y ha confirmado que tiene listo un nuevo álbum que debería ver la luz en los próximos meses. «¿Qué creéis que he estado haciendo todo este tiempo?», tuiteó recientemente, para después aclarar: «es una obra completa». En Twitter, Abel Tesfaye no se ha cansado de repetir o retuitear en las últimas semanas la frase «THE DAWN IS COMING», de lo que se deduce que el nuevo disco de Abel Tesfaye llevará por título ‘The Dawn’ y que que será una continuación directa de ‘After Hours‘. De la madrugada pasamos al alba.

Ahora, Tesfaye ha confirmado que su regreso se producirá «esta noche», y ha compartido un adelanto del que se presume el primer single o, al menos, una introducción a lo que ofrecerá este trabajo. El adelanto dura 1 minuto y 40 minutos, por lo que ofrece una idea más que amplia de por dónde irán los tiros esta vez, que, en este caso, apuntan a los arpeggios clásicos de Giorgio Moroder pero también a los ritmos electrónicos de Justice o sus colaboradores Daft Punk. El avance suena igual de uptempo que ‘Blinding Lights’ pero más contundente y discotequero. Incluso deja cierto regusto a los Chemical Brothers.

Sin que se conozcan más detalles sobre este nuevo trabajo de The Weeknd, parece que Oneohtrix Point Never vuelve a estar involucrado en el proyecto, como dejó entrever el canadiense cuando publicó una foto de Daniel Lopatin en sus stories. No es descabellado pensar que Max Martin también ha vuelto a trabajar con The Weeknd después de producir los mayores éxitos de ‘After Hours’.

Dado que la gira de The Weeknd no empieza hasta 2022, y no llega a España hasta octubre de ese año, el artista no ha dejado pasar la oportunidad de crear un nuevo disco con el que seguir engrandeciendo la leyenda de este ‘After Hours’ que tantas alegrías le ha dado y que es, salvo sorpresa de última hora, el mejor disco de su carrera, hasta el punto que podría haber siguiéndolo exprimiéndolo más si hubiera querido. Pero ya pasa página.