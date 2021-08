Natti Natasha busca su ‘Todo de ti’ pero se queda en el intento

Aunque no se nos ha olvidado que Bad Bunny ya le dio a los sintetizadores en ‘Otra noche en Miami‘, tan pronto como en 2018, es innegable ya que ‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro está siendo una de las canciones del verano y que está marcando el rumbo de la nueva música pop latina, inspirada a su vez por los últimos movimientos de The Weeknd. Sí, ‘Tiroteo’ de Marc Seguí y Pol Granch llegó antes, después el propio Rauw Alejandro se sumó a ella en un remix, pero ‘Todo de ti’, que permanece en el número 13 de las canciones más escuchadas a nivel global, ha pegado mucho más fuerte.

Después de que Rauw Alejandro se haya arriesgado a sacar la canción más synth-pop de su carrera, ahora toca que el resto de sus colegas de profesión se animen a explotar su fórmula con el objetivo de producir otro macrohit con el que alegrarnos el segundo verano pandémico (en el caso de que te guste ‘Todo de ti’, claro). Natti Natasha no ha dudado en sumarse a la ola de ‘Todo de ti’ y acaba de estrenar un single similar tan prefabricado como indica su portada a lo vaporwave y su título, ‘Noches en Miami’, que tanto recuerda a la mencionada producción de Bad Bunny de hace unas temporadas.

- Publicidad -

Producida por Edgar Barrera y Golden Mindz, ‘Noches en Miami’ es otra de esas solventes canciones de synth-pop y electropop que suenan como iluminadas por luces de neón. La canción suena específicamente a lo que promete su título hasta el punto de que apuesto a que la canción se compuso a partir de dicho título y no antes, lo cual a veces funciona y otras no. Natti, que canta una historia de amor etílica sobre un encuentro fugaz del que se arrepentirá al día siguiente, no suena especialmente cómoda en este registro y la canción termina sonando más a obligación contractual que a otra cosa.



- Publicidad -