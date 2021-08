La polémica que rodea a la música de la difunta cantante Aaliyah

El próximo 25 de agosto se cumplirán 20 años de la muerte de la cantante Aaliyah Dana Haughton, que falleció en un accidente aéreo a la temprana edad de 22 años y con tres álbumes publicados. De ahí surge esta polémica.

La música de Aaliyah nunca ha sido lanzada en las plataformas digitales. En Spotify, por ejemplo, solo están disponibles sus primeros sencillos y su primer álbum, ‘Age Ain’t Nothing But A Number’. Esto cambiará el próximo 20 de agosto, después de un acuerdo entre el sello discográfico Blackground Records 2.0, en asociación con Empire, para lanzar su segundo álbum, ‘One in a Million’.

Sin embargo, el estado que se encarga de gestionar el legado de la cantante, The Estate of Aaliyah Haughton, no autorizó el lanzamiento por parte de este sello. Esto sucede ya que el sello discográfico pertenece a Barry Hankerson, tío y dueño de los masters de la cantante, es decir, el resultado final de la música que se puede distribuir en diversos formatos. Sin embargo, la madre de Aaliyah, Diane Haughton, es la encargada del resto del patrimonio de su hija.

Con todo, The Estate of Aaliyah Haughton declaró el pasado 4 de agosto que «ha luchado entre bastidores, soportando sombrías tácticas de engaño con proyectos no autorizados» y criticó, además, «un esfuerzo sin escrúpulos por publicar la música de Aaliyah sin ninguna transparencia ni una rendición completa de cuentas».

Si los estos temas legales no llegan a más, el plan del sello Blackground Records 2.0 junto con Empire es lanzar en streaming el segundo álbum de la cantante el 20 de agosto, el tercero, ‘Aaliyah’, el 10 de septiembre y las compilaciones ‘I Care 4 U’ y ‘Ultimate Aaliyah’ el 8 de octubre. Foto de: ChristopherKolk.